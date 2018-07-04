Ещё
Необитаемый остров Вилькицкого ждут большие изменения и преобразования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Необитаемый остров Вилькицкого ждут большие изменения и преобразования 

ИА Север-Пресс 4 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
В этом году экологическая экспедиция на остров Вилькицкого пройдёт с 13 июля по 13 августа. В ней примут участие добровольцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Когалыма, Кургана, Тюмени, Ярославля, Екатеринбурга, Кирова, Челябинска, Ухты, Салехарда, Тазовского и Новгородской области, а также представители Казахстана, Киргизии, Израиля.
Экспедиция традиционно запланирована в два этапа. В каждой смене примут участие по 15 волонтёров. Для добровольцев с 8 по 12 июля организуют тренировочные сборы. Экспедиция на остров для первого отряда под руководством Евгения Рожковского пройдёт с 13 по 28 июля. Добровольцы из второго отряда примут участие в тренировочных сборах с 22 по 26 июля. А 27 июля волонтёры под руководством Андрея Умникова отправятся на необитаемый остров, где пробудут до 11 августа.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО, в этом году участники экологического десанта проинспектируют остров, соберут информацию о текущем состоянии Вилькицкого и проведут научные исследования.
В профильном ведомстве напомнили, в прошлом году добровольцы очистили район полярной метеостанции площадью два гектара, собрали около 300 металлических бочек, подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели аэрофотографирование, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, изучили почву и растительность, а также радиоэкологические и гидроэкологические исследования.
ИА Север-Пресс: последние новости
Три года и более тонны металлолома. На остров Вилькицкого завезут спецтехнику Служил верой и правдой. На священном острове ямальцы восстановят старый маяк Романтическое путешествие бабушки и деда. Теперь на остров Вилькицкого поехал внук
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде116
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17330
Тест: Выжили бы вы в царской России?24
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение