Необитаемый остров Вилькицкого ждут большие изменения и преобразования

Экспедиция традиционно запланирована в два этапа. В каждой смене примут участие по 15 волонтёров. Для добровольцев с 8 по 12 июля организуют тренировочные сборы. Экспедиция на остров для первого отряда под руководством Евгения Рожковского пройдёт с 13 по 28 июля. Добровольцы из второго отряда примут участие в тренировочных сборах с 22 по 26 июля. А 27 июля волонтёры под руководством Андрея Умникова отправятся на необитаемый остров, где пробудут до 11 августа.

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в департаменте международных и внешнеэкономических связей ЯНАО , в этом году участники экологического десанта проинспектируют остров, соберут информацию о текущем состоянии Вилькицкого и проведут научные исследования.

В профильном ведомстве напомнили, в прошлом году добровольцы очистили район полярной метеостанции площадью два гектара, собрали около 300 металлических бочек, подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели аэрофотографирование, инвентаризацию опасных отходов и объектов бывшей инфраструктуры, изучили почву и растительность, а также радиоэкологические и гидроэкологические исследования.