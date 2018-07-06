«Уотфорд» объявил о переходе голкипера «Вест Бромвича»

«Уотфорд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Беном Фостером

35-летний футболист заключил с «шершнями» контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.

В минувшем сезоне Фостер выступал за «Вест Бромвич». Он провел 37 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 55 мячей.

Ранее вратарь уже выступал за «Уотфорд» с 2005 по 2007 год. В общей сложности Фостер провел за клуб 81 матч во всех турнирах.