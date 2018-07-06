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«Уотфорд» объявил о переходе голкипера «Вест Бромвича»
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«Уотфорд» объявил о переходе голкипера «Вест Бромвича» 

LiveSport.Ru 6 июля 2018
Фото: LiveSport.Ru
«Уотфорд» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Беном Фостером.
35-летний футболист заключил с «шершнями» контракт сроком на два года с опцией продления еще на один сезон.
В минувшем сезоне Фостер выступал за «Вест Бромвич». Он провел 37 матчей в английской Премьер-лиге и пропустил 55 мячей.
Ранее вратарь уже выступал за «Уотфорд» с 2005 по 2007 год. В общей сложности Фостер провел за клуб 81 матч во всех турнирах.
Напомним, что с 2007 по 2014 год Фостер привлекался в сборную Англии.
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