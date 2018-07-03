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Студенты МИИТа примут участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста
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Студенты МИИТа примут участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста 

Управа района Марьина роща 3 июля 2018
Фото: Управа района Марьина роща
Учащиеся Российского университета транспорта (МИИТ) примут участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. На стройплощадку они отправились 29 июня.
В период с июля по сентябрь студенты будут помогать строителям моста в Крыму. Будущие инженеры изучат различные виды работ и примерят на себя такие профессии, как бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.
Напомним, что федеральное дорожное агентство возродило практику привлечения студенческих стройотрядов для работы на крупнейших инфраструктурных объектах отрасли. Летом 2016 и 2017 годов студенческие отряды провели трудовые семестры на стройплощадках Крымского моста. (вт)
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