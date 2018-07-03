Студенты МИИТа примут участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста

Учащиеся Российского университета транспорта (МИИТ) примут участие в строительстве железнодорожной части Крымского моста. На стройплощадку они отправились 29 июня.

В период с июля по сентябрь студенты будут помогать строителям моста в Крыму . Будущие инженеры изучат различные виды работ и примерят на себя такие профессии, как бетонщик, арматурщик, работник склада, дорожный рабочий, разнорабочий.