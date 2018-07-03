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Трудовые резервы: хвостатый «новенький» на стройке Крымского моста
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Трудовые резервы: хвостатый «новенький» на стройке Крымского моста 

РИА Новости Крым 3 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости Крым. На строительстве транспортного перехода через Керченский пролив — новый хвостатый рабочий. Пока кот Моста находился в отпуске, его друг — «главный по острову Тузла» — пес Цыган принял на работу еще одного мостостроителя.
"Пес Цыган принял на работу новенького, пока я был в отпуске… Ну ладно, будет главным по технике безопасности", — написал на своей странице в Facebook кот Моста.
В конце мая кот Мостик сообщил о своем кадровом решении — он назначил «главным» по острову Тузла пса Цыгана, который также живет в зоне строительства транспортного перехода. Многие подписчики Мостика восприняли такое решение одобрительно, однако посоветовали коту-блогеру следить за исполнением Цыганом его обязанностей.
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