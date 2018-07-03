Трудовые резервы: хвостатый «новенький» на стройке Крымского моста

"Пес Цыган принял на работу новенького, пока я был в отпуске… Ну ладно, будет главным по технике безопасности", — написал на своей странице в Facebook кот Моста.

В конце мая кот Мостик сообщил о своем кадровом решении — он назначил «главным» по острову Тузла пса Цыгана, который также живет в зоне строительства транспортного перехода. Многие подписчики Мостика восприняли такое решение одобрительно, однако посоветовали коту-блогеру следить за исполнением Цыганом его обязанностей.