Резолюцию V Крымского транспортного форума направят федеральным властям

СИМФЕРОПОЛЬ , 3 июл — РИА Новости Крым . Резолюция с рекомендациями и предложениями делегатов V Крымского транспортного форума по развитию транспортно-логистической системы Крыма будет разослана во все соответствующие федеральные и региональные органы власти и организации. Об этом сообщили в оргкомитете форума.

Пятый юбилейный Крымский транспортный форум состоялся 28-29 июня 2018 года в Алуште . Генеральным информационным партнером форума выступил РИА Новости Крым медиагруппы «Россия сегодня», а официальным радио форума — «Спутник в Крыму».

"В свой пятый юбилейный год Форум стал площадкой для самого широкого обсуждения развития транспортной инфраструктуры Крыма, еще более открытой для диалога, где каждый делегат смог поделиться видением имеющихся проблем, решить вопросы бизнеса и способствовать продуктивной работе всего транспортно-логистического комплекса республики", — отметили в оргкомитете.

Основной темой форума стало развитие транспортно-логистического комплекса полуострова после открытия Крымского моста и развитие его железнодорожной инфраструктуры. Также на мероприятии обсуждались вопросы состояния транспортной инфраструктуры Крыма и перспектив ее развития, ход строительства трассы «Таврида», состояния дорожной инфраструктуры полуострова, перспективы развития морского транспорта, развития альтернативных видов транспортных перевозок и многие другие.

В частности, заместитель председателя Комитета по транспорту и строительству Госдумы Сергей Бидонько заявил, что финансирование на дорожную инфраструктуру будет увеличено, и предложил всем игрокам рынка принять участие в исполнении указа президента о повышении нормативного соответствия автомобильных дорог России

Глава Минтранса Крыма Юрий Овсянников доложил на Форуме о комплексном развитии транспортной инфраструктуры Республики. Он заявил о необходимости развития в Крыму таких направлений, как вертолетные пассажирские и грузовые перевозки, каршеринг, морские перевозки.

Председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов сообщил, что работа по передаче главных дорог Крыма в федеральную собственность начнется в следующем году и завершится уже до 2021 года. Речь идет о более чем 1,2 тыс. км основных региональных дорог республики, связывающих основные города и районы полуострова.

Гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин спрогнозировал, что с открытием железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, которое ожидается в 2019 году, объем перевозки грузов между полуостровом и остальной Россией увеличится почти вдвое — почти до 10 млн тонн. После ввода железнодорожной части Крымского моста будет запущено 29 пар поездов, из которых только 15 будут пассажирскими.