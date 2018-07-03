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Инспекторы следят за порядком в «Лосином острове»
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Инспекторы следят за порядком в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 3 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Регулярные рейды проводит Государственная инспекция национального парка совместно с сотрудниками МЧС.
Как сообщили в национальном парке «Лосиный остров», с 18 по 24 июня Госинспекцией национального парка в результате проведенных рейдов возбуждено 16 дел об административных правонарушениях. Рейды проводились оперативно патрульными группами «Лосиного острова» совместно с сотрудниками МЧС.
Движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с функционированием национального парка, оказались основными видами нарушений соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства РФ на территории национального парка. Было возбуждено тринадцать таких дел. Кроме того три дела об административных правонарушениях было заведено за разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест.
Отметим, что разведение костров за пределами специально отведенных зон, въезд на механических автотранспортных средствах, а также купание в прудах национального парка «Лосиный остров» — СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО!
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