Белая скала, гора Демерджи и винная деревня: что посмотреть туристам в Крыму

Чтобы увидеть весь Крым , одного отпуска точно будет мало. Своим необычным цветом Белая скала обязана известняку. Миллионы лет назад здесь было дно мирового океана. Теперь эти невероятные пейзажи особенно хорошо видно с воздуха, передает "ТВ Центр"

А вот чтобы покорить гору Демерджи, лучше спуститься на землю. Именно с ее вершины открывается вид на южный берег Крыма. Сначала на джипах, потом пешком несколько часов вверх. Увидеть гору, что по несколько раз в день меняет цвета, приезжают туристы со всей страны.

Покорить сразу две стихии можно на западе полуострова. Там стартовал сезон кайт-серфинга. Подчинить ветер и обуздать волну под силу даже начинающим. Курс обучения в Крыму стоит в два раза дешевле, чем на популярных зарубежных курортах.

Среди зеленых виноградников Алушты — и настоящая винная деревня. Здесь научат, как правильно сочетать сорта сыров и вина. Лучшее место, чтобы попробовать Крым на вкус. Все только из местных продуктов.

Этого урожая с нетерпением ждут десятки ресторанов. Крымские устрицы покорят даже самых избалованных гурманов. Моллюсков выращивают в озере Донузлав, где пресная вода смешивается с морской. Именно благодаря такому коктейлю деликатес получается особенно нежным.

До крымских курортов теперь буквально рукой подать. Мост через Керченский пролив, что связал два берега, и сам успел стать настоящей достопримечательностью. По нему уже проехали 600 тысяч автомобилей. Лето в Крыму еще никогда не было так близко.