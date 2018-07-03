Белая скала, гора Демерджи и винная деревня: что посмотреть туристам в Крыму 

Чтобы увидеть весь Крым, одного отпуска точно будет мало. Своим необычным цветом Белая скала обязана известняку. Миллионы лет назад здесь было дно мирового океана. Теперь эти невероятные пейзажи особенно хорошо видно с воздуха, передает "ТВ Центр".
А вот чтобы покорить гору Демерджи, лучше спуститься на землю. Именно с ее вершины открывается вид на южный берег Крыма. Сначала на джипах, потом пешком несколько часов вверх. Увидеть гору, что по несколько раз в день меняет цвета, приезжают туристы со всей страны.
Покорить сразу две стихии можно на западе полуострова. Там стартовал сезон кайт-серфинга. Подчинить ветер и обуздать волну под силу даже начинающим. Курс обучения в Крыму стоит в два раза дешевле, чем на популярных зарубежных курортах.
Среди зеленых виноградников Алушты — и настоящая винная деревня. Здесь научат, как правильно сочетать сорта сыров и вина. Лучшее место, чтобы попробовать Крым на вкус. Все только из местных продуктов.
Этого урожая с нетерпением ждут десятки ресторанов. Крымские устрицы покорят даже самых избалованных гурманов. Моллюсков выращивают в озере Донузлав, где пресная вода смешивается с морской. Именно благодаря такому коктейлю деликатес получается особенно нежным.
До крымских курортов теперь буквально рукой подать. Мост через Керченский пролив, что связал два берега, и сам успел стать настоящей достопримечательностью. По нему уже проехали 600 тысяч автомобилей. Лето в Крыму еще никогда не было так близко.
Борис Максудов, Станислав Ильин, Максим Володин, «ТВ Центр», Крым.