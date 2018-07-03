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Феодоро: какое православное государство было в Крыму
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Феодоро: какое православное государство было в Крыму 

Кириллица 3 июля 2018
Фото: Кириллица
До сих пор в Крыму сохраняются следы необычного православного государства — Феодоро (греч. Θεοδόρο), или Готии. В XIII — XV веках так называлось небольшое средневековое христианское княжество на юго-западе Крыма со столицей в городе Мангуп.
Княжество населяли потомки крымских готов, греков и алан, исповедовавших православие, армяне и восточные славяне. Оно занимало западную часть горного Крыма и полосу южного берега от Ямболи (Балаклавы) до Алустона (Алушты). Столицу княжества тогда также часто называли Феодоро.
Считается, что правящей династией Феодоро был греческий род Гаврасов. В конце XIV века одна из ветвей династии — Ховрины — переселилась в Москву. Ее представители стали наследственными казначеями Московского княжества, ими был основан Симонов монастырь.
Отношения Феодоро с золотоордынскими правителями Крымского Юрта были обычно мирными, в то время как с генуэзцами княжество вело частые войны. В 1475 году после пятимесячной осады Мангупа Феодоро (как и генуэзские владения в Крыму) было завоевано турецкими войсками под командованием паши Гедик-Ахмеда. Все население Мангупа было либо убито, либо угнано в плен.
Однако во время осады феодориты, вместе с которыми сражались триста сицилийских греков, присланных молдавским господарем Стефаном III, перебили весь элитный янычарский корпус. За эти колоссальные потери султан приказал казнить Гедик-Ахмед-пашу.
После вхождения княжества в состав Османской империи большая часть его населения (особенно греческого) подверглась разной степени исламизации и тюркизации. Из бывших земель Феодоро был образован Мангупский кадылык (кадылык — самая мелкая административная единица Османской империи), который входил в состав эялета (провинции) с центром в Кефе (Феодосии).
Земли домена султана, на которых проживало христианское население, находились вне юрисдикции Крымских ханов вплоть до того, что татарам даже было запрещено на них селиться.
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