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В «Неоткрытых островах» завершилась смена «Эко»
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В «Неоткрытых островах» завершилась смена «Эко» 

Управа района Митино 2 июля 2018
Фото: Управа района Митино
Завершилась вторая смена в палаточном лагере «Эко», участниками которого стали дети из Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».
— Смена была посвящена чемпионату мира по футболу. «Если мы не едем на чемпионат, то чемпионат сам приедет к нам», решили организаторы. Сразу же после приезда ребята поделились на сборные и приняли участие в веселых соревнованиях, написали гимн, представили свои команды, — рассказали в «Неоткрытых островах».
Две недели для ребят пролетели незаметно — интересные задания, подготовка и прохождение главного приключения смены — Робинзонады, дни рождения… (ск)
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