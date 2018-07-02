В «Неоткрытых островах» завершилась смена «Эко»

Завершилась вторая смена в палаточном лагере «Эко», участниками которого стали дети из Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова».

— Смена была посвящена чемпионату мира по футболу. «Если мы не едем на чемпионат, то чемпионат сам приедет к нам», решили организаторы. Сразу же после приезда ребята поделились на сборные и приняли участие в веселых соревнованиях, написали гимн, представили свои команды, — рассказали в «Неоткрытых островах».

Две недели для ребят пролетели незаметно — интересные задания, подготовка и прохождение главного приключения смены — Робинзонады, дни рождения… (ск)