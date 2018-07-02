Ученые будут искать следы поморской культуры на севере Новой Земли

АРХАНГЕЛЬСК , 2 июля. / ТАСС /. Архангельские и новосибирские ученые будут искать следы пребывания поморов на севере Новой Земли. Как сообщил ТАСС директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, соглашение о совместной работе по проекту поиска следов поморской культуры на побережье северной части архипелага на пять лет подписано между нацпарком и институтом археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Новосибирск ).

"Мы планируем искать следы поморской культуры на архипелаге Новая Земля хотя бы в границах парка, есть понимание археологического изучения освоения Новой Земли поморами: есть упоминания в литературных источниках, в том числе у голландских мореплавателей о наличии поморских крестов на побережьях [островов Новой Земли]. Это проект парка и института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН", — сказал ТАСС Кирилов.

В 2018 году планируются работы по сбору материала вблизи базы парка на мысе Желания на острове Северном Новой Земле, и работы по северной части архипелага в ходе рейса Арктического плавучего университета на борту судна «Профессор Молчанов», который пройдет с 10 по 29 июля. «Руководителем группы парка в рейсе будет заместитель директора по научной работе Иван Мизин. Поставлена задача найти наиболее характерные места по Новой Земле и провести их краткое описание и фотографирование, где могут быть какие-то объекты, чтобы иметь понимание для предметного поиска», — сообщил директор парка, отметив, что будет вестись и архивная работа.

Как сказал ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия «Русской Арктики» Евгений Ермолов, перспективы найти следы пребывания поморов на севере Новой Земле достаточно велики. «Наши предыдущие экспедиции за небольшое время в окрестностях мыса Желания уже выявили объекты: на Оранских островах было найдено поморское судно, рядом с мысом Желания — два промысловых становища. Так что потенциал есть, нужно только работать», — пояснил ТАСС историк.