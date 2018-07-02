Крым стал интересен писателям и общественности всего мира 

В настоящий момент уже наблюдается расширение литературного пространства в Крыму. Там проводятся различные международные литературные фестивали, конференции, все больше людей вовлекаются в эти мероприятия, на полуостров приезжают гости со всего мира, чтобы принять в них участие, посетить памятные места древней Тавриды, узнать о его истории и культуре. Тем не менее, в России, и, в особенности, в зарубежных странах, часть из которых упорно не хочет признавать Республику Крым российской землей, существует явная нехватка знаний о Крыме, его истории, его духовных ценностях, его жителях, всегда ощущавших себя единым целым с Россией. Фото: oldtaganrog.ru У проекта «Писатели и общественность мира о Крыме» стоят глобальные задачи: через литературный посыл общественности создать имидж Крыма, как культурную жемчужину России. Историко-краеведческая миссия проекта — это позиционирование Крыма в качестве исторического памятника. И, конечно, социально-политическую сторона проекта, направленная на ослабление политико-экономических антироссийских санкций. Так через культуру и усиление позиций и положительного имиджа Крыма и России за рубежом будет восполнен необходимый пласт информации, которую сейчас так жаждет знать общественность. Для определения ценности литературного продукта будет назначена международная комиссия, которая будет решать, какие произведения будут напечатаны. Писатели, чьи работы будут особенно интересными, будут приглашать в Ялту на литературные вечера и круглые столы. Все желающие могут прислать свои материалы (художественные, краеведческие и исторические произведения) о Крыме на адрес Союза писателей РК: pisatel@brega-crimea.ru.