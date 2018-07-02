В Новосибирской области открыта «Усадьба чатского татарина»

«Усадьба чатского татарина» открыта в деревне Юрт-Ора Колыванского района Новосибирской области при содействии Правительства региона. Деревня Юрт-Ора расположена на месте традиционного с VIII века проживания сибирских татар и представляет собой единственное в НСО сочетание исторического, этнографического и археологического культурного наследия. Население деревни состоит преимущественно из коренных сибирских татар-чатов, формировавшихся как этнос в Новосибирском Приобье с XVI века. Чатские татары играли большую роль в охране земель Русского государства. В целях сохранения национальных, бытовых и культурно-исторических традиций сибирских татар-чатов с 1994 года деревню Юрт-Ора Колыванского района включили как памятное место в списки памятников истории и культуры НСО, стоящих на государственной охране как объект историко-культурного наследия.

Музей «Усадьба чатского татарина» находится в помещении дома постройки начала ХХ века. В избе воссоздан национально-исторический быт и уклад жизни семьи татар, стенды с уникальными архивными материалами о родах деревни с XVI века, традиционная национальная одежда, обувь и другие раритеты, а также татарский двор с традиционными элементами, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.