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Аксенов назвал шизофренией двуязычное название Google Крымского моста
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Аксенов назвал шизофренией двуязычное название Google Крымского моста 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: Российская Газета
Глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал решение картографического интернет-сервиса Google Maps подписать Крымский мост на украинском языке.
— Смешная ситуация, — написал Аксенов в Facebook. — Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше.
Действия Google Аксенов сравнивает с попыткой усидеть на двух стульях: с одной стороны, не признавать наличие грандиозного транспортного перехода через Керченский пролив уже нельзя, с другой — надо придерживаться противоречащей здравому смыслу политике «вашингтонского обкома».
— Возможно, таким странным образом «уважаемая» компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», — предположил глава РК. — Если это так, то остается им только посочувствовать: сложно наверное стоять враскорячку между двумя российскими берегами.
Напомним, на картах Google Крымский мост подписан на русском языке со стороны Тамани, а ближе к берегам Керчи — на украинском «Кримський Мiст». А в мае, когда мост был только запущен в эксплуатацию, Google Maps отобразил новый путь в Крым с двухдневным опозданием. До сих пор американский интернет-сервис не прокладывает маршрут от Тамани до Керчи через мост, предлагая ехать через паромную переправу порт «Крым»— порт «Кавказ».
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