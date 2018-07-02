Аксенов назвал шизофренией двуязычное название Google Крымского моста

— Смешная ситуация, — написал Аксенов в Facebook. — Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше.

Действия Google Аксенов сравнивает с попыткой усидеть на двух стульях: с одной стороны, не признавать наличие грандиозного транспортного перехода через Керченский пролив уже нельзя, с другой — надо придерживаться противоречащей здравому смыслу политике «вашингтонского обкома».

— Возможно, таким странным образом «уважаемая» компания пытается совместить реальность с «генеральной линией партии», — предположил глава РК. — Если это так, то остается им только посочувствовать: сложно наверное стоять враскорячку между двумя российскими берегами.