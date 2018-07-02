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Дмитрий Артюхов стал участником экологической уборки острова Заячий
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Дмитрий Артюхов стал участником экологической уборки острова Заячий 

ИА Север-Пресс 2 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов стал участником экологической уборки острова Заячий, находящегося на реке Собь.
Первую в нынешнем сезоне акцию организовали активисты общественной организации «Зелёная Арктика». В мероприятии приняли участие более 20 добровольцев из Салехарда и Лабытнанги, — сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
«На Ямале есть добрые традиции. Летом мы проводим «генеральную уборку». Активно в ней всегда принимает участие организация «Зелёная Арктика», которая собирает волонтёров. Добровольческое движение, внимательное отношение к природе, экопроекты — всё это мы всегда поддерживали и обязательно продолжим поддерживать», — отметил Дмитрий Артюхов.
Остров Заячий — популярное место отдыха на берегу реки Собь, которое в основном посещают туристы из окружной столицы, города Лабытнанги и посёлка Харп, сплавляющиеся на лодках и катамаранах. Такой же путь — на поезде из посёлка Харп до платформы 141 километр и далее по воде до места назначения — проделала и группа волонтёров.
Акция по уборке острова Заячий проводится ежегодно. В этом году с 25 по 31 июля здесь пройдёт всероссийский съезд добровольцев «Дух Заполярья». Для участников организуют мастер-классы и тренинги по специальной системе подготовки. Аналогичную проходили участники экологического десанта, побывавшие на острове Белый. Волонтёры, успешно прошедшие испытания на острове Заячий, получат шанс поучаствовать в уборке арктического острова Вилькицкого.
«Не все выдержат нагрузку, она очень серьёзная. Дистанцию длиной 60 километров нужно будет пройти за два дня. На каждом этапе будут встречаться элементы спортивного туризма. Это преодоление препятствий различными способами, а также многочисленные спуски и подъёмы. Чтобы преодолеть все испытания, нужно быть в хорошей физической форме и обладать стрессоустойчивостью», — рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Зелёная Арктика» Алексей Рудковский.
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Три года и более тонны металлолома. На остров Вилькицкого завезут спецтехнику Служил верой и правдой. На священном острове ямальцы восстановят старый маяк Романтическое путешествие бабушки и деда. Теперь на остров Вилькицкого поехал внук
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