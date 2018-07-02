Джиджи Хадид отдыхает на греческом острове

Она сделала карьеру, представляя на подиуме величайшие имена в индустрии моды, такие как Balmain, Versace and Victoria's Secret. И Джиджи Хадид (Gigi Hadid) продолжает восхищать своей невероятной красотой. Сейчас модель отдыхает на греческом острове Миконос . И в воскресенье она предстала в волнующем черном купальнике на роскошной яхте.

Закрытый купальник эффектно подчеркивал фигуру супермодели, а расположенный в стратегическом месте вырез на груди намекал на волнующие откровения. Наслаждаясь солнечным днем в море, Джиджи больше всего времени проводила на палубе, из украшений имея только двойную серебряную цепочку на шее.

Глаза ее скрывали белые солнцезащитные очки. Демонстрируя свое великолепное тело, прекрасная блондинка предпочла забыть о макияже и собрала свои мокрые локоны в тугой узел. Пару на роскошной яхте ей составила ее подружка Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)