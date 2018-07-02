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Джиджи Хадид отдыхает на греческом острове
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Джиджи Хадид отдыхает на греческом острове 

Клео.Ру 2 июля 2018
Фото: Клео.Ру
Она сделала карьеру, представляя на подиуме величайшие имена в индустрии моды, такие как Balmain, Versace and Victoria's Secret. И Джиджи Хадид (Gigi Hadid) продолжает восхищать своей невероятной красотой. Сейчас модель отдыхает на греческом острове Миконос. И в воскресенье она предстала в волнующем черном купальнике на роскошной яхте.
Закрытый купальник эффектно подчеркивал фигуру супермодели, а расположенный в стратегическом месте вырез на груди намекал на волнующие откровения. Наслаждаясь солнечным днем в море, Джиджи больше всего времени проводила на палубе, из украшений имея только двойную серебряную цепочку на шее.
Глаза ее скрывали белые солнцезащитные очки. Демонстрируя свое великолепное тело, прекрасная блондинка предпочла забыть о макияже и собрала свои мокрые локоны в тугой узел. Пару на роскошной яхте ей составила ее подружка Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski).
Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)
30 Июн 2018 в 10:28 PDT  Они танцевали на яхте и фотографировались. Великолепную фигуру Эмили мало скрывало бикини в горошек. Ее солнцезащитные очки навевали воспоминания о фильме «Матрица». На Миконосе Джиджи и Эмили провели ночь в клубе в компании Кейт Мосс.
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