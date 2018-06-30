«Я говорила — это шоу»: Катя Гордон высмеяла победительницу битвы экстрасенсов» Джулию Ванг

Люди со сверхъестественными способностями всегда привлекали много внимания обывателей, ведь им ведомо то, что для остальных является недоступным. 35-летняя Джулия Ванг запомнилась телезрителям ярким имиджем и удивительными познаниями. Но, оказалось, что все далеко не так, как думали многие.

История с «разоблачением» победительницы «Битвы экстрасенсов» Джулии Ванг многих не оставила равнодушными. Не могла не отреагировать на нее и юрист Катя Гордон . Напомним, речь о том, что «ведунья» опровергла наличие у себя магических способностей и заявила, что весь ее образ был придуман организаторами популярного телешоу и ничего общего с действительностью не имеет. Гордон известна своей активной общественной позицией и не стала молчать в ответ на подобные заявления медийной персоны: «Когда-то… уже давно… я говорила вам, что „Битва экстрасенсов“ — это шоу, не больше… Что Джулия Ванг чудесно делала мне волосы и разбиралась в духах, и очень любила одного ведущего МТВ. Один адвокатишка фотографировался с ней и рассказывал, что она ему круто колдует. Я хохотала над идиотизмом. Теперь СМИ пестрят ее откровениями: что это, мол, был персонаж, а я не колдунья… Открытие, откровение!»

Екатерина акцентировала внимание на внешности Ванг — она считает, что с той происходит что-то неладное. Действительно, женщина из стройной блондинки с выразительным лицом превратилась в очень худую особу, похожую на мужчину. Ее щеки запали, на лице и шее стали очень заметны морщины. Многие считают, что Джулия отказалась от еды и подозревают у нее наличие серьезных проблем. Гордон уверена — это очередная крайность знаменитости, которая не смогла справиться с популярностью. Она даже предложила свою помощь, поскольку не может видеть, как Джулия Ванг проходит путь «от лжи до тотального самоотрицания и игр в анорексичного мальчика».

Многие подписчики Екатерины согласны с ней, но есть и те, кто советует оставить Джулию Ванг в покое: «Мне тоже пост доступен к пониманию. Наверное, следовало просто наблюдать аккаунт Джулии, там отчетливо видно метаморфозу». «Как она ее высмеяла, вот любит все замечать и обсуждать!» «Вот она вам нужна? До всех есть дело, оставьте ее». «Да, она так изменилась! Что случилось, я так и не поняла». «Может, ее совесть замучила и она не может справиться с осуждением? „А мне жаль ее, хотела заработать, а теперь вон что вышло“. „Гордон везде пытается свои 5 копеек вставить, вот смешно прямо, может человеку хочется так выглядеть?“