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В древней церкви нашли таинственные «дьявольские монеты»
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В древней церкви нашли таинственные «дьявольские монеты» 

ТК «Звезда» 30 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Находка была сделана в одной из старинных церквей Батского аббатства в Великобритании.
В древней церкви Батского аббатства в Великобритании обнаружены загадочные монеты с изображением дьявола. Находка была сделана во время работ по реконструкции объекта.
Как сообщает Fox News, на одной стороне монет находится надпись «Civitas diaboli» («Город дьявола»), на другой — «13 мая 1973 года. Анхольт».
Некоторые исследователи связывают находку с инцидентом на необитаемом острове Анхольт, расположенном у побережья Дании, когда местные жители нашли следы ритуальных жертвоприношений человека.
Ученые, впрочем, склонны полагать, что найденные монеты не имеют никакого отношения к сатанизму и являются чьи-то розыгрышем.
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