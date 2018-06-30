В древней церкви нашли таинственные «дьявольские монеты»

Находка была сделана в одной из старинных церквей Батского аббатства в Великобритании

В древней церкви Батского аббатства в Великобритании обнаружены загадочные монеты с изображением дьявола. Находка была сделана во время работ по реконструкции объекта.

Как сообщает Fox News, на одной стороне монет находится надпись «Civitas diaboli» («Город дьявола»), на другой — «13 мая 1973 года. Анхольт».

Некоторые исследователи связывают находку с инцидентом на необитаемом острове Анхольт, расположенном у побережья Дании , когда местные жители нашли следы ритуальных жертвоприношений человека.

Ученые, впрочем, склонны полагать, что найденные монеты не имеют никакого отношения к сатанизму и являются чьи-то розыгрышем.