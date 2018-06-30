Потерявшаяся в тумане: в крымских горах искали женщину 

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости Крым. На Долгоруковской яйле женщина, которая собирала лекарственные травы, сбилась с пути. На помощь ей были направлены спасатели, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.
Информация об инциденте поступила в службу в пятницу в 16 часов. «Женщина во время сбора лекарственных трав из-за тумана потеряла ориентир, сбилась с пути и не может самостоятельно выйти. С пострадавшей была устойчивая мобильная связь. На место выезжали сотрудники „Крым-СПАСа“, — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что женщину обнаружили на вершине горы Чалбаш. В медицинской помощи она не нуждалась.