Потерявшаяся в тумане: в крымских горах искали женщину

Информация об инциденте поступила в службу в пятницу в 16 часов. «Женщина во время сбора лекарственных трав из-за тумана потеряла ориентир, сбилась с пути и не может самостоятельно выйти. С пострадавшей была устойчивая мобильная связь. На место выезжали сотрудники „Крым-СПАСа“, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что женщину обнаружили на вершине горы Чалбаш. В медицинской помощи она не нуждалась.