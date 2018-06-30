Сабантуй пройдет на острове Татышев в Красноярске

30 июня в столице Красноярского края пройдет татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятие состоится на острове Татышев. Об этом сообщил сайт газеты «Городские новости».

Праздник организовывает татарская национально-культурная автономия.

На острове будет множество площадок, где посетители смогут познакомится с бытом и культурой татарского народа. Гости праздника продегустируют татарские блюда, поучаствуют в мастер-классах, приобретут изделия ручной работы.

Любители активного отдыха тоже не останутся в стороне. Их ожидает спортивная программа: бой мешками на бревне, разбивание горшка, бег с ложками и куриным яйцом, лазание по столбу и национальная борьба «Корэш». Также на празднике состоится концерт, где выступят национальные коллективы.

Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени.