Сабантуй пройдет на острове Татышев в Красноярске 

30 июня в столице Красноярского края пройдет татарский национальный праздник Сабантуй. Мероприятие состоится на острове Татышев. Об этом сообщил сайт газеты «Городские новости».
Праздник организовывает татарская национально-культурная автономия.
На острове будет множество площадок, где посетители смогут познакомится с бытом и культурой татарского народа. Гости праздника продегустируют татарские блюда, поучаствуют в мастер-классах, приобретут изделия ручной работы.
Любители активного отдыха тоже не останутся в стороне. Их ожидает спортивная программа: бой мешками на бревне, разбивание горшка, бег с ложками и куриным яйцом, лазание по столбу и национальная борьба «Корэш». Также на празднике состоится концерт, где выступят национальные коллективы.
Мероприятие начнется в 11:00 по местному времени.
Во Владивостоке провели генеральную репетицию светового шоу, приуроченного к празднику выпускников «Крылья востока». Шоу начнется в 22:00 и продлится около получаса.