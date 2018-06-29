Власти Крыма планируют продлить одну из льгот для участников СЭЗ

СИМФЕРОПОЛЬ , 29 июн — РИА Новости Крым . Срок предоставления льготы по страховым взносам для новых резидентов крымской свободной экономической зоны (СЭЗ) предлагается продлить до конца 2019 года. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития Крыма Андрей Кулик, сообщает РИА Новости.

Пониженные тарифы страховых взносов применяются в течение 10 лет в отношении участников СЭЗ, получивших такой статус не позднее чем в течение трех лет со дня создания зоны. Свободная экономическая зона в Крыму начала действовать с 1 января 2015 года. Таким образом, льготу по уплате страховых взносов — 7,6% против обычных 30% — с 1 января 2018 года новые участники получить не смогут.

По словам Кулика, власти РК предложили продлить эти льготы до конца 2019 года. Ожидается, что соответствующие изменения в федеральный закон о свободной экономической зоне в Крыму будут приняты осенью этого года.