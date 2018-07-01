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«Как бы голос не пропал»: Николай Басков не сразу взял высокую ноту
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«Как бы голос не пропал»: Николай Басков не сразу взял высокую ноту 

Eva.ru 1 июля 2018
Фото: Eva.ru
Эстрадный и оперный певец Николай Басков, находясь в отпуске, отправил своим поклонникам музыкальный привет с палубы роскошной яхты. И хотя поклонники рады, что звездный певец набирается сил на морском побережье, однако их немало насторожил тот факт, что достойно спеть у Николая получилось лишь со второго раза.
За золотым голосом России Николаем Басковым и красавицей-моделью Викторией Лопыревой внимательно наблюдают миллионы поклонников, подмечая любые изменения своих кумиров и гадая, когда же состоится их громкая свадьба. Однако пока влюбленных разделяют сотни тысяч километров. В то время как телеведущая на спортивных каналах сейчас занята обязанностями посла ЧМ-2018 и находит массу приятных моментов в интернациональной Москве, посещая матчи и мероприятия, связанные с мундиалем, певец, далекий от футбола, улетел развеяться на известный курорт Средиземного моря — остров Сардиния. И оттуда Николай Басков послал своим поклонникам музыкальный привет, немало встревожив их своим неудачным запевом.
Отдыхая на берегах фешенебельного курорта Порто-Черво на севере Сардинии, Николай Басков завтракает на роскошной яхте, дышит чистым воздухом и чувствует высокую потребность поделиться с широкой публикой тем, что ему посчастливилось побывать в самом лучшем месте на нашей планете. И подробно описав поклонникам свой восторг от острова, певец не удержался и выразил эмоции при помощи песни, которая, однако, получилась у него со второго раза.
«Слишком много кислорода? Не сразу спели» «Николай, ты не только заботы оставил на материке, но и килограммы. Таким стройным ты еще не был. Верно ведь? Совсем расслабился» «Меня смущает, что не сразу нужную ноту взяли» «Николай, вы очень сильно похудели, как бы голос не пропал» «Хорошего Вам отдыха. С новыми силами радуйте нас своим прекрасным голосом и не пугайте так больше!»
Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 29 Июн 2018 в 7:35 PDT Любопытно, что ценным считают голос Баскова не только его преданные поклонники. К примеру, легенда мировой оперной сцены Монтсеррат Кабалье от всего сердца сожалеет, что Николай целиком и полностью погрузился в лоно популярной музыки, ведь, по ее уверениям, он обладает идеальным голосом для оперы.
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