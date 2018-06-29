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Шашлык под запретом: в Крыму продлен период чрезвычайной пожароопасности
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Шашлык под запретом: в Крыму продлен период чрезвычайной пожароопасности 

РИА Новости Крым 29 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости Крым. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму как минимум до 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" с 29 июня по 2 июля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В связи с высокой пожарной опасностью запрещается разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления с открытым огнем в лесу вблизи деревьев, рядом с сухой травой, а также оставлять открытый огонь без присмотра;
Также в лесу запрещается курить, бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнические изделия, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами материал.
Кроме того, нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор, а также выжигать стерню на полях.
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