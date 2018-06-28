Археологи впервые обследуют лагерь экспедиции Болдуина на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК , 28 июня. / ТАСС /. Археологи впервые обследуют остатки так называемого «Лагеря Циглера» норвежско-американской экспедиции под руководством Эвлина Болдуина 1901-1902 годов на острове Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа, памятник находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщил в четверг ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

База и продовольственный склад экспедиции Болдуина, которые называют «Лагерем Циглера» — один из самых хорошо сохранившихся исторических памятников на Земле Франца-Иосифа. Они находятся на песчаном берегу, который в последние годы подвергается разрушению волнами и прибоем. В результате изменений климата в Арктике летом у берегов архипелага льда практически нет, берег открыт волнам. Если в 2013 году до базы было больше 10 м, то сейчас часть ее попадает в зону обрушения берега.

"В прошлом году на острове Алджера у нас было просто обследование памятника, то в этом году мы едем с профессиональными археологами — один из них из Архангельского областного краеведческого музея, второй специалист из научного центра исследования Арктики в Салехарде . Мы будем проводить археологические изыскания: памятник разрушается, мы должны зафиксировать, насколько разрушен берег, скорость разрушения берега. Мы должны зафиксировать объект в том состоянии, в каком он дошел до наших дней: фотофиксация, чертежи, компьютерные модели, и должны забрать предметы", — сказал Ермолов.

Как он пояснил, с 1990 года разрушено более 40 м берега. «Мы понимаем, что скорость разрушения увеличивается, сейчас в год разрушается почти по два метра», — отметил собеседник агентства.

Всего в составе экспедиции будет работать пять человек. Они подготовят предметы, которые можно вывезти с острова, к транспортировке, а также оценят возможность вывезти с острова остатки хижин базы.

"Их немного: всего два восьмигранных домика, но они очень руинированы, но разобрать их непросто. Работы будет много, это же не просто бензопилой распилить, что недопустимо в данном случае. Если по технологии разбирать, потом их можно будет собрать обратно: надеюсь, что в следующем году мы сможем демонтировать сами деревянные строения", — добавил Ермолов.

Экспедиция Болдуина

Совместная норвежско-американская экспедиция под руководством Эвлина Болдуина направилась на Землю Франца-Иосифа в 1901 году. Главной целью было покорение Северного полюса. Судно экспедиции «Америка» встало на зимовку у острова Алджера, где было выстроено несколько хижин. Однако штурм полюса не состоялся.

Основной причиной неудачи экспедиции считают разногласия между американскими и норвежскими участниками. Экспедиция вернулась в Европу в 1902 году. Стоянкой и продовольственным складом впоследствии пользовались участники других арктических экспедиций.