Двухтомник по истории Крыма представили в Институте российской истории РАН

МОСКВА , 28 июня. / ТАСС /. Институт российской истории РАН представил читателям и научному сообществу двухтомное издание «История Крыма», охватывающее период от эпохи палеолита до событий последних лет, сообщает в четверг пресс-служба Российского исторического общества.

"Такие труды, как этот, являются знаковыми этапными работами и для самого Института. Этот двухтомник стал единственным за всю предыдущую историю исследованием по истории Крыма . Можно сказать, что он не только объединил ученых из Москвы и других регионов, но и стал первым знаковым проектом, в котором наряду с представителями федерального центра приняли участие крымские историки, объединенные крымским отделением Российского исторического общества", — отметил в ходе презентации исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский

Сборник состоит из пяти больших подразделов, которые охватывают историю крымской земли от эпохи палеолита до наших дней. Над книгой трудились более 40 авторов, более половины из них — это ученые из Крыма. К работе над двухтомником были привлечены сотрудники Института археологии РАН, Института археологии Крыма РАН, представители ведущих вузов — МГУ имени М. В. Ломоносова , Санкт-Петербургского государственного университета, Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, а также сотрудники Центрального музея Тавриды и Историко-археологического музея-заповедника " Неаполь Скифский".

"В исследованиях широко были привлечены опубликованные источники и документы, выявленные более чем в 20 российских и зарубежных архивах. Хотел бы подчеркнуть, что это и российские федеральные, ведомственные и региональные архивы, среди зарубежных архивов, которые активно использовались авторами этого труда, были и украинские архивы. Многие из архивных документов впервые вводятся в научный оборот и становятся доступны широкой общественности", — сказал один из руководителей проекта, заместитель главы Росархива Андрей Юрасов.