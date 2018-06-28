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Новый авиатерминал Симферополя обслужил уже более миллиона пассажиров
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Новый авиатерминал Симферополя обслужил уже более миллиона пассажиров 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
АЛУШТА, 28 июн — РИА Новости. Более миллиона пассажиров обслужил новый терминал аэропорта Симферополя «Крымская волна» за два месяца с момента открытия, сообщил журналистам директор аэропорта по связям с общественностью Игорь Лаптев.
"За два месяца с момента открытия новый терминал обслужил более 1 миллиона пассажиров", — сказал Лаптев в ходе V Крымского транспортного форума.
Всего с начала года аэропорт столицы Крыма обслужил более 1,8 миллиона пассажиров, что на 5% выше показателя прошлого года, отметил директор.
Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за два года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства.
Пятый Крымский транспортный форум проходит 28-29 июня в отеле Riviera Sunrise Resort & Spa в Алуште. Генеральным информационным партнером форума-2018 является «РИА Новости Крым» медиагруппы «Россия сегодня», а официальным радио форума — «Спутник в Крыму».
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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