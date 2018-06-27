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Туристический остров Ко То останется без электричества до конца месяца
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Туристический остров Ко То останется без электричества до конца месяца 

Вьетнам сегодня 27 июня 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Из-за проблем с электроснабжением на острове Ко То в северном Вьетнаме, туристы пересматривают свои поездки в это место
Как сообщают в компании Quang Ninh Power, электроснабжение не будет восстановлено до конца июня. Многие туристы, узнав об этом, отказываются от своих поездок на Ко То.
Так, владелец отеля Coto Eco Lodge Ву Тхань Минь заявил, что 30-40% июньских заказов были либо отменены, либо перенесены. В основном, от поездки отказывались семьи с пожилыми людьми или маленькими детьми.
При этом, он заметил, что перебои с электричеством происходят на острове регулярно, просто на этот раз проблемы неудачно совпали с пиком туристического сезона. А поэтому большинство отелей на острове оснащены резервными генераторами и запасами воды, которые могут обеспечивать отель на протяжении 20-24 часов. Как рассказывают местные жители, до 2012 года их остров не был подключен к общей сети, а потому генераторы были необходимостью.
При этом, в большинстве мест за потребление электричества на протяжении пяти часов в такой ситуации может взиматься дополнительная плата 150 000 — 200 000 донгов ($ 7-8).
Многих туристов такие перспективы не пугают — они отказались отменять поездку. Тем более, что в большинстве заведений цены, не смотря ни на что, не подскочили.
Напомним, несколько дней назад остров остался без электричества из-за молнии, ударившей в силовой кабель.
Приграничный остров Ко То популярен среди иностранных туристов из-за своей девственной природы и безвизовой политики. В прошлом году остров посетили 320 000 туристов, 2 200 из которых — иностранцы. С собой они привезли 570 млрд донгов ($ 25 млн), что на 42,5% больше, чем в предыдущем году.
Источник: VnExpress
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