Катя Гордон отреагировала на разоблачение победительницы «Битвы экстрасенсов» Джулии Ванг

35-летняя победительница пятнадцатого сезона «Битвы экстрасенсов», одна из самых колоритных участниц проекта, модель и актриса Джулия Ванг сделала сенсационное признание. По словам девушки, она вовсе не маг, не волшебница и не экстрасенс. А ее образ был придумал исключительно ради высоких рейтинговых.

История с разоблачением «сверхспособностей» Джулии Ванг привлекла внимание и Кати Гордон , которая опубликовала в своем микроблоге пост, отметив, что с победительницей «Битвы экстрасенсов» происходят непонятные вещи.

После участия в программе Джулия Ванг кардинально сменила имидж: она сделала короткую стрижку и сильно похудела, доведя себя до изнеможения. Поклонники участницы проекта, приехавшей на испытания из Латвии , бьют тревогу! Опасаясь, что Ванг дойдет до анорексии.

«Когда-то уже давно… я говорила вам, что «Битва Экстрасенсов» — это шоу, не больше… что Джулия Ванг чудесно делала мне волосы и разбиралась в духах…» — добавила Гордон, вспомнив историю, которую ей рассказал один из знакомых адвокатов. Мужчина утверждал, что Джулия Ванг действительно обладает экстраординарными способностями, однако сама журналистка, отнеслась к подобным высказываниям с присущим ей скепсисом.

Теперь Джулия утверждает, что никогда не имела ничего общего с магией (Фото: кадр из программы «Битва экстрасенсов») «Теперь СМИ пестрят ее откровениями: что это, мол, был персонаж, а я не колдунья… Открытие, откровение! Но это ладно. Очевидно, что с Джулией что-то не то… Очередная крайность. Полагаю, что неудачи и популярность она так и не научилась переживать. Джулия, я готова тебе помочь… от лжи до тотального самоотрицания», — отметила Гордон. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1771817878329389199_14575079"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

А так Джулия Ванг выглядит сейчас… Девушка значительно потеряла в весе и стала больше походить на мальчика-подростка!

К слову, представитель Джулии Ванг на все вопросы поклонников ответил лаконично. По его словам, победительница проекта никого «не консультирует, никаких „сеансов“ не дает, ни с кем не встречается, не отвечает на вопросы и не обслуживает население».