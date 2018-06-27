Аксенов поручил добиться самоокупаемости крымских портах

Государственное унитарное предприятие «Крымские морские порты» попало под западные санкции, что сказалось на их загрузке и заходе иностранных круизных судов.

"Порты запустят в перспективе. Никаких сокращений на сегодня не производить, а, наоборот, работать на увеличение эффективности с тем, чтобы достигнуть самоокупаемости. Это можно сделать даже при нынешнем штатном расписании", — сказал Аксенов на совещании в Феодосии

ГУП «Крымские морские порты» создано постановлением Госсовета Республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт, а также Керченская паромная переправа, Госгидрография и Лоцманская служба.