В Минкурортов рассказали о новых отелях в Крыму

"Это отель Sea Garden пансионата «Море» (в Алуште — ред.), две премиальные виллы санаторно-курортного комплекса «Мрия» (в Ялте — ред.), отель «Золотой лев» (в Феодосии — ред.), мини-отель «Пятый район» в Симферополе, мини-отель «На Приморской» в Евпатории ", — отметил министр.

По его словам, до конца года в Крыму планируют открыть еще два средства размещения.

Также Волченко рассказал о модернизации 81 санатория и отеля.