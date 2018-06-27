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В Минкурортов рассказали о новых отелях в Крыму
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В Минкурортов рассказали о новых отелях в Крыму 

РИА Новости Крым 27 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. В Крыму к высокому сезону-2018 открыты пять новых отелей на более чем 180 номеров. Об этом на заседании Государственного Совета РК сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
"Это отель Sea Garden пансионата «Море» (в Алуште — ред.), две премиальные виллы санаторно-курортного комплекса «Мрия» (в Ялте — ред.), отель «Золотой лев» (в Феодосии — ред.), мини-отель «Пятый район» в Симферополе, мини-отель «На Приморской» в Евпатории", — отметил министр.
По его словам, до конца года в Крыму планируют открыть еще два средства размещения.
Также Волченко рассказал о модернизации 81 санатория и отеля.
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