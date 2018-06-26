Фермер из Ставрополя построил 40-метровый Крымский мост из камыша

Над изготовлением конструкции длинной 40 метров Пономарев и его подчиненные работали 5 дней.

"Изготовление арт-объекта заняло пять суток. Саму конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней ходить и ездить не будут", — рассказал фермер.

В хозяйстве копию Крымского моста назвали «восьмым чудом света» и прикрепили к нему табличку «Крым наш».

Копия Крымского моста в парке соломенных фигур, созданном фермером из Ставрополя

Необычный парк соломенных фигур Пономарев создал на своей бахче около 5 лет назад. Мост высотой четыре метра от земли — не единственный новый объект, незадолго до него на ферме открылась 22-метровая пирамида. В скором времени инсталляцию дополнит соломенный зенитный комплекс С-500.