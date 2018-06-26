Григорий Потемкин: первый русский устроитель Крыма 

Мнения потомков и современников об этом государственном деятеле крайне неоднозначны: одни считали его ловким сластолюбивым временщиком, ставшим знаменитым лишь благодаря связи с императрицей, другие же превозносили Потемкина как одного из величайших государственных мужей екатерининской эпохи. Ну и конечно, всем, как в нашем отечестве, так и за рубежом, известны так называемые «потемкинские деревни». Давайте попытаемся разобраться, кем же на деле был первый русский устроитель Крыма, получивший за свою деятельность на полуострове почетный титул «светлейшего князя Таврического».
Молодость Потемкина
Итак, родился Григорий Александрович Потемкин (позднее известный также как Потемкин-Таврический) 3 сентября 1739 (или 1736) года в небольшой деревушке Чижово в Смоленской губернии. В возрасте пяти лет мальчика отправили в Москву к его крестному отцу Григорию Кисловскому, бывшему президенту Камер-коллегии. Получив школьное образование, Потемкин поступил в Московский университет. Несмотря на сообразительность и немалый ум, учебу в нем Потемкин так и не окончил, предпочтя военную карьеру. В 1760 году он был взят в ординарцы к дяде императора Петра III, принцу Георгу Голштинскому. В 1762 вахмистр Потемкин принял участие в государственном перевороте, в ходе которого к власти в России пришла Екатерина II. Уже тогда статный молодой военный обратил на себя внимание императрицы, вскоре пожаловавшей ему чин гвардии подпоручика, звание камер-юнкера, а также 400 душ крепостных.
Роман с Екатериной
Однако настоящий взлет Потемкина по карьерной лестнице начинается во время Русско-турецкой войны (1768-1774). За героические действия и доблесть в боях он возводится в чин генерал-поручика и обращает на себя особое внимание императрицы. По личному приглашению в 1774 году Потемкин приезжает в Санкт-Петербург, где становится фаворитом Екатерины, презревшей ради статного «ироя войны» своего предыдущего протеже, знаменитого Григория Орлова. Несмотря на то, что Потемкин не был ни первым, ни последним из интимных приближенных императрицы, его положение среди фаворитов осталось навсегда исключительным. Практически все современные историки согласны с предположением, что Екатерина вскоре забеременела и заключила тайный брак с Потемкиным в 1774 или 1775 году. Родившаяся от этого брака дочь росла под именем Елизаветы Григорьевны Темкиной. Несмотря на то, что вскоре императрица и Потемкин несколько охладели друг к другу и стали заводить новых амурные связи, Потемкин вплоть до самой своей смерти оставался главным советником императрицы и де факто вторым лицом в государстве. Пусть читателя не смущает и не шокирует информация о частой смене фаворитов при дворе Екатерины: в ту эпоху подобный промискуитет и фаворитизм был нормой жизни монархов и высокопоставленных сановников не только в России, но и в просвещенной Европе.
Дела крымские
Присоединение Крыма к России и преобразование его в неотъемлемую часть империи стали, пожалуй, наиболее важной заслугой Потемкина перед отечеством. Дело в том, что, как минимум с конца XVII века, Россия помышляла о завоевании Крымского полуострова: захват этих территорий был попросту необходим для того, чтобы ликвидировать постоянную угрозу ежегодных татарских набегов на юг России. Одним из результатов вышеупомянутой Русской-турецкой войны было заключение в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому Османская Турция и Россия выводили свои войска из Крыма, признавая статус Крымского ханства как независимого государства. Кроме того, российскими становились город Керчь и крепость Ени-Кале, ранее принадлежавшие туркам. [С-BLOCK]
Тем не менее, Россия, безусловно, не собиралась останавливаться на достигнутом. Для решения «крымской проблемы» в год своего взлета по карьерной лестнице — 1774 — Потемкин назначается генерал-губернатором Новороссии. В то время Новороссийская губерния представляла из себя зону «дикого поля» на юге страны, лишенную городов, дорог и каких-либо особых перспектив. Практически сразу после назначения, генерал-губернатор Новороссии начинает думать о том, как бы присоединить Крым к России. В 1777 году, помогая правящему хану Шагин Гирею, российскому ставленнику, в борьбе с его братьями, Потемкин ввел в Крым российские войска и расквартировал их в районе Ак-Мечети (современный Симферополь). В 1778 году А. В. Суворовым по указу Потемкина из Крыма в район Приазовья выселяется значительная часть христианского населения Крыма, тем самым подрывая экономику полуострова. С 1780 по 1782 годы Потемкин готовит «записку», в которой обосновывает государыни необходимость присоединения Крыма: «Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу, — вот вдруг положение границ прекрасное… Вы обязаны возвысить славу России… Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел». Екатерина прислушалась к мнению своего фаворита — и Крым впервые стал «нашим». Под давлением российской дипломатии последний крымский хан отрекся от престола, а полуостров вскоре вошел в состав России. В июне 1783 года на скале Ак-Кая возле города Карасубазара (современный Белогорск) представители крымскотатарской знати торжественно присягнули на верность Екатерине. Принимавший присягу Потемкин был удостоен титула «Светлейшего князя Таврического».
Обустройство Крыма
Указом императрицы от 2 февраля 1784 года Таврическая область была включена в состав Новороссийской губернии, генерал-губернатором которой, как мы помним, был все тот же Потемкин. Главой Таврического областного правления был назначен В. В. Каховский. Потемкин приглашает в Крым иностранных специалистов и ученых, руководит переселением в Крым русских крестьян, открывает полуостров для иностранных колонистов из Европы. В Крыму начинает развиваться хлебопашество, виноградарство и садоводство, строятся школы, училища и гимназии. Под руководством Потемкина пыльные татарские местечки с узкими кривыми улочками начинают перестраиваться в города с европейской планировкой: так возникают Евпатория, Симферополь и Феодосия, начинается строительство красы и гордости русского мореходства — порта Севастополя. Через несколько лет Крым уже было не узнать. При этом Потемкин, как мудрый и просвещенный политик, занимает крайне толерантную позицию по отношению к этническим меньшинствам Тавриды. Прежде всего это касалось крымских татар, чья знать, присягнув Екатерине, сохранила за собой земельные владения и статус наследственной аристократии. Не пожелавшие принять российское подданство татары и турки беспрепятственно покинули полуостров.
Поездка 1787 года
В 1787 году на Потемкина было возложено еще одно важнейшее задание: организация официального визита Екатерины II, австрийского императора Иосифа II и представителей некоторых других европейских стран в Крым. Почему этой поездке придавалось такое геополитическое значение? Дело в том, что Екатерине было необходимо заручиться поддержкой Австрии в политической борьбе с Турцией, которая могла попытаться вернуть себе Крым. И с этим непростым заданием князь Таврический также справился крайне удачно. На протяжении всего пути императрицы и ее спутников по полуострову были установлены так называемые «Екатерининские мили», во время постоя визитеров ждали свежевыстроенные дворцы и усадьбы, к тому же наилучшее впечатление произвела крымская природа, горы и море. Особое впечатление оставил строящийся Севастопольский порт. «Заботливость князя при управлении всем краем», как об этом писал французский посол граф Луи-Филипп де Сегюр, поразила не только Екатерину и посетителей Тавриды, но и обезоружила всех недоброжелателей, стремившихся низложить могучего фаворита.
Миф о потемкинских деревнях
А что же со знаменитыми «потемкинскими деревнями»? — спросите вы. — Как насчет этих картонных раскрашенных домов и дворцов из гипса, которые развалились сразу же после отъезда высокопоставленных гостей из Крыма? Современные исследователи в один голос утверждают, что никаких мистификаций подобного рода светлейший князь не делал ни во время визита императрица, ни после того. Все это — досужие выдумки зарубежных недоброжелателей России, подхвативших гнусный пасквиль саксонского дипломата Георга Гельбига, опубликованный уже после смерти императрицы и ее могущественного фаворита. Именно там впервые была рассказана нелепая выдумка о «картонных деревнях». Сам автор никогда не был в Крыму и не знал Потемкина. Лживость его сочинения доказывается как минимум тем фактом, что никто из многочисленных зарубежных и отечественных визитеров, посетивших Крым вместе с Екатериной в 1787 году, ни словом не упоминает о подобном подлоге со стороны Потемкина. А вот добрым словом его деятельность характеризуют даже враги России того времени. Увы, сила печатного слова такова, что фразеологизм «потемкинские деревни» прочно вошел в наш оборот — несмотря на то, что их на деле никогда не было. [С-BLOCK]
Умер великий государственный деятель, первый российский устроитель Крыма, в 1791 году. Несмотря на то, что они уже давно не жили вместе, Екатерина была потрясена. «Кем заменить такого человека? — позднее писала она своему секретарю. — Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову из скорлупы». Несмотря на то, что множество недоброжелателей, опасавшихся могучего фаворита, пыталось дискредитировать Потемкина в глазах современников, сейчас мы с уверенностью можем сказать: без него жизнь нашего государства развивалась бы совсем по-другому. В течение практически 30 лет, с 1762 года и вплоть до своей смерти, Потемкин неустанно посвящал свои труды и дни родному отечеству. Устройство Новороссии и Крыма навсегда останется в памяти благодарных потомков как одно их наивысших достижений в карьере этого выдающегося деятеля.