Григорий Потемкин: первый русский устроитель Крыма

Мнения потомков и современников об этом государственном деятеле крайне неоднозначны: одни считали его ловким сластолюбивым временщиком, ставшим знаменитым лишь благодаря связи с императрицей, другие же превозносили Потемкина как одного из величайших государственных мужей екатерининской эпохи. Ну и конечно, всем, как в нашем отечестве, так и за рубежом, известны так называемые «потемкинские деревни». Давайте попытаемся разобраться, кем же на деле был первый русский устроитель Крыма , получивший за свою деятельность на полуострове почетный титул «светлейшего князя Таврического».

Молодость Потемкина

Итак, родился Григорий Александрович Потемкин (позднее известный также как Потемкин-Таврический) 3 сентября 1739 (или 1736) года в небольшой деревушке Чижово в Смоленской губернии. В возрасте пяти лет мальчика отправили в Москву к его крестному отцу Григорию Кисловскому, бывшему президенту Камер-коллегии. Получив школьное образование, Потемкин поступил в Московский университет . Несмотря на сообразительность и немалый ум, учебу в нем Потемкин так и не окончил, предпочтя военную карьеру. В 1760 году он был взят в ординарцы к дяде императора Петра III, принцу Георгу Голштинскому. В 1762 вахмистр Потемкин принял участие в государственном перевороте, в ходе которого к власти в России пришла Екатерина II. Уже тогда статный молодой военный обратил на себя внимание императрицы, вскоре пожаловавшей ему чин гвардии подпоручика, звание камер-юнкера, а также 400 душ крепостных.

Роман с Екатериной

Однако настоящий взлет Потемкина по карьерной лестнице начинается во время Русско-турецкой войны (1768-1774). За героические действия и доблесть в боях он возводится в чин генерал-поручика и обращает на себя особое внимание императрицы. По личному приглашению в 1774 году Потемкин приезжает в Санкт-Петербург , где становится фаворитом Екатерины, презревшей ради статного «ироя войны» своего предыдущего протеже, знаменитого Григория Орлова . Несмотря на то, что Потемкин не был ни первым, ни последним из интимных приближенных императрицы, его положение среди фаворитов осталось навсегда исключительным. Практически все современные историки согласны с предположением, что Екатерина вскоре забеременела и заключила тайный брак с Потемкиным в 1774 или 1775 году. Родившаяся от этого брака дочь росла под именем Елизаветы Григорьевны Темкиной. Несмотря на то, что вскоре императрица и Потемкин несколько охладели друг к другу и стали заводить новых амурные связи, Потемкин вплоть до самой своей смерти оставался главным советником императрицы и де факто вторым лицом в государстве. Пусть читателя не смущает и не шокирует информация о частой смене фаворитов при дворе Екатерины: в ту эпоху подобный промискуитет и фаворитизм был нормой жизни монархов и высокопоставленных сановников не только в России, но и в просвещенной Европе.

Дела крымские

Присоединение Крыма к России и преобразование его в неотъемлемую часть империи стали, пожалуй, наиболее важной заслугой Потемкина перед отечеством. Дело в том, что, как минимум с конца XVII века, Россия помышляла о завоевании Крымского полуострова: захват этих территорий был попросту необходим для того, чтобы ликвидировать постоянную угрозу ежегодных татарских набегов на юг России. Одним из результатов вышеупомянутой Русской-турецкой войны было заключение в 1774 году Кючук-Кайнарджийского мирного договора, согласно которому Османская Турция и Россия выводили свои войска из Крыма, признавая статус Крымского ханства как независимого государства. Кроме того, российскими становились город Керчь и крепость Ени-Кале, ранее принадлежавшие туркам. [С-BLOCK]

Тем не менее, Россия, безусловно, не собиралась останавливаться на достигнутом. Для решения «крымской проблемы» в год своего взлета по карьерной лестнице — 1774 — Потемкин назначается генерал-губернатором Новороссии. В то время Новороссийская губерния представляла из себя зону «дикого поля» на юге страны, лишенную городов, дорог и каких-либо особых перспектив. Практически сразу после назначения, генерал-губернатор Новороссии начинает думать о том, как бы присоединить Крым к России. В 1777 году, помогая правящему хану Шагин Гирею, российскому ставленнику, в борьбе с его братьями, Потемкин ввел в Крым российские войска и расквартировал их в районе Ак-Мечети (современный Симферополь ). В 1778 году А. В. Суворовым по указу Потемкина из Крыма в район Приазовья выселяется значительная часть христианского населения Крыма, тем самым подрывая экономику полуострова. С 1780 по 1782 годы Потемкин готовит «записку», в которой обосновывает государыни необходимость присоединения Крыма: «Положите же теперь, что Крым ваш и что нет уже сей бородавки на носу, — вот вдруг положение границ прекрасное… Вы обязаны возвысить славу России… Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел». Екатерина прислушалась к мнению своего фаворита — и Крым впервые стал «нашим». Под давлением российской дипломатии последний крымский хан отрекся от престола, а полуостров вскоре вошел в состав России. В июне 1783 года на скале Ак-Кая возле города Карасубазара (современный Белогорск) представители крымскотатарской знати торжественно присягнули на верность Екатерине. Принимавший присягу Потемкин был удостоен титула «Светлейшего князя Таврического».

Обустройство Крыма

Указом императрицы от 2 февраля 1784 года Таврическая область была включена в состав Новороссийской губернии, генерал-губернатором которой, как мы помним, был все тот же Потемкин. Главой Таврического областного правления был назначен В. В. Каховский. Потемкин приглашает в Крым иностранных специалистов и ученых, руководит переселением в Крым русских крестьян, открывает полуостров для иностранных колонистов из Европы. В Крыму начинает развиваться хлебопашество, виноградарство и садоводство, строятся школы, училища и гимназии. Под руководством Потемкина пыльные татарские местечки с узкими кривыми улочками начинают перестраиваться в города с европейской планировкой: так возникают Евпатория , Симферополь и Феодосия, начинается строительство красы и гордости русского мореходства — порта Севастополя . Через несколько лет Крым уже было не узнать. При этом Потемкин, как мудрый и просвещенный политик, занимает крайне толерантную позицию по отношению к этническим меньшинствам Тавриды. Прежде всего это касалось крымских татар, чья знать, присягнув Екатерине, сохранила за собой земельные владения и статус наследственной аристократии. Не пожелавшие принять российское подданство татары и турки беспрепятственно покинули полуостров.

Поездка 1787 года

В 1787 году на Потемкина было возложено еще одно важнейшее задание: организация официального визита Екатерины II, австрийского императора Иосифа II и представителей некоторых других европейских стран в Крым. Почему этой поездке придавалось такое геополитическое значение? Дело в том, что Екатерине было необходимо заручиться поддержкой Австрии в политической борьбе с Турцией, которая могла попытаться вернуть себе Крым. И с этим непростым заданием князь Таврический также справился крайне удачно. На протяжении всего пути императрицы и ее спутников по полуострову были установлены так называемые «Екатерининские мили», во время постоя визитеров ждали свежевыстроенные дворцы и усадьбы, к тому же наилучшее впечатление произвела крымская природа, горы и море. Особое впечатление оставил строящийся Севастопольский порт. «Заботливость князя при управлении всем краем», как об этом писал французский посол граф Луи-Филипп де Сегюр, поразила не только Екатерину и посетителей Тавриды, но и обезоружила всех недоброжелателей, стремившихся низложить могучего фаворита.

Миф о потемкинских деревнях

А что же со знаменитыми «потемкинскими деревнями»? — спросите вы. — Как насчет этих картонных раскрашенных домов и дворцов из гипса, которые развалились сразу же после отъезда высокопоставленных гостей из Крыма? Современные исследователи в один голос утверждают, что никаких мистификаций подобного рода светлейший князь не делал ни во время визита императрица, ни после того. Все это — досужие выдумки зарубежных недоброжелателей России, подхвативших гнусный пасквиль саксонского дипломата Георга Гельбига, опубликованный уже после смерти императрицы и ее могущественного фаворита. Именно там впервые была рассказана нелепая выдумка о «картонных деревнях». Сам автор никогда не был в Крыму и не знал Потемкина. Лживость его сочинения доказывается как минимум тем фактом, что никто из многочисленных зарубежных и отечественных визитеров, посетивших Крым вместе с Екатериной в 1787 году, ни словом не упоминает о подобном подлоге со стороны Потемкина. А вот добрым словом его деятельность характеризуют даже враги России того времени. Увы, сила печатного слова такова, что фразеологизм «потемкинские деревни» прочно вошел в наш оборот — несмотря на то, что их на деле никогда не было. [С-BLOCK]

Умер великий государственный деятель, первый российский устроитель Крыма, в 1791 году. Несмотря на то, что они уже давно не жили вместе, Екатерина была потрясена. «Кем заменить такого человека? — позднее писала она своему секретарю. — Я и все мы теперь как улитки, которые боятся высунуть голову из скорлупы». Несмотря на то, что множество недоброжелателей, опасавшихся могучего фаворита, пыталось дискредитировать Потемкина в глазах современников, сейчас мы с уверенностью можем сказать: без него жизнь нашего государства развивалась бы совсем по-другому. В течение практически 30 лет, с 1762 года и вплоть до своей смерти, Потемкин неустанно посвящал свои труды и дни родному отечеству. Устройство Новороссии и Крыма навсегда останется в памяти благодарных потомков как одно их наивысших достижений в карьере этого выдающегося деятеля.