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Кишечные инфекции наступают: в Крыму стали чаще болеть
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Кишечные инфекции наступают: в Крыму стали чаще болеть 

РИА Новости Крым 26 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости кишечными инфекциями фиксируется в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления Роспотребнадзора.
"По оперативным данным еженедельного мониторинга отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями, за неделю зарегистрирован 341 случай острой кишечной инфекции по предварительным диагнозам, что выше среднемноголетнего уровня на два случая", — рассказали в ведомстве.
В предыдущую неделю наблюдений специалисты зарегистрировали 325 случаев острых кишечных инфекций, что выше среднемноголетнего уровня на 5,23%. При этом в управлении заверили, что эпидемиологическая ситуация в Республике Крым и Севастополе контролируемая.
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