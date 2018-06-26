Кишечные инфекции наступают: в Крыму стали чаще болеть

"По оперативным данным еженедельного мониторинга отмечается рост заболеваемости кишечными инфекциями, за неделю зарегистрирован 341 случай острой кишечной инфекции по предварительным диагнозам, что выше среднемноголетнего уровня на два случая", — рассказали в ведомстве.