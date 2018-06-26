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Владимир Путин поздравил курянку со 100-летним юбилеем
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Владимир Путин поздравил курянку со 100-летним юбилеем 

Курские известия 26 июня 2018
Фото: Курские известия
Хана Боруховна Тараковская отметила день день рождения 23 июня
Поздравительное письмо президента и памятные подарки юбилярше вручил глава Железнодорожного округа Андрей Телегин.
На своем веку Хане Боруховне довелось стать свидетелем и участницей переломных моментов в истории нашей страны. Родилась она в Белоруссии, после смерти отца уехала в Москву, где провела всю войну, рыла окопы, работала на строительстве метро. Старшие братья Ханы Боруховны погибли на фронте, младшие братья с мамой жили в оккупации в Белоруссии, где были замучены фашистами.
После войны женщина трудилась на ткацкой фабрике «Красная Роза». В 1993 году переехала в Курск к родственникам. Сегодня Хана Боруховна живёт с племянницей.
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