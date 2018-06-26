Блогер Варламов признался, за что ненавидит Крым

Он, в частности, назвал отсутствие сервиса и туристической инфраструктуры, наличие строительного мусора на пляжах и в море у побережья, завышенные цены на товары и услуги, отсутствие единого архитектурного стиля, «звуковое загрязнение», проблемы с транспортной доступностью полуострова, низкое качество мобильной связи, санкции и отсутствие бесплатных туалетов на пляжах.

"Как мы знаем, сезон короткий, всего два месяца в отличие от европейских курортов, любой бизнес в Крыму сталкивается с проблемой найти квалифицированный персонал на два месяца… В общем, с сервисом реально до сих пор проблема. И до сих пор нет понимания, как нужно обслуживать посетителей", — объяснил Варламов отсутствие высококачественного сервиса.

По наблюдениям блогера, галечный пляж на Южном берегу Крыма «не убирают вообще или убирают крайне редко».

"Отдельно нужно отметить, что в самом море очень много в Крыму строительного мусора, остатков всяких конструкций, бетонные куски, старые волнорезы, покрышки, какая-то арматура. На многих пляжах это стало нормой и никого не смущает", — удивился он.

Варламов предупредил, чтобы желающие посетить Крым были готовы к высоким ценам на товары и услуги.

"Будьте готовы к тому, что кукуруза на пляже или чебурек будут стоить 80, 100, 150 рублей. Хорошие отели будут стоить 8-10 тыс. руб за сутки. При этом это уровень трех звезд Египта Турции . Все жилье, по моим ощущениями, процентов на 30-50 стоит дороже, чем в Турции и Египте", — уточнил он.

Также блогер возмутился архитектурным обликом курортных городов. «Курорты Крыма окончательно утонули в плесени самостроев, сараев, каких-то трущоб… Все, что можно было застроить, застроили. Каждый свободный уголок, из которого можно было выжать лишний рубль, его, конечно, застроили и начали доить… Когда мы видим фотографии с курортов Крыма, мы не понимаем, где мы находимся: на автостанциях в Новосибирске , каких-то трущобах Еревана или в Крыму», — отметил Варламов и добавил, что в настоящее время крымские власти ведут борьбу со стихийной застройкой. «Но она идет настолько медленно… Я был в Алуште , снесли шесть магазинчиков. А их 6 тысяч!.. Дай Бог, наши правнуки увидят чистый Крым», — пожелал блогер.

Кроме того, он рекомендовал не искать на полуострове «теплого лампового Крыма из советских фильмов».

Илья Варламов уже неоднократно высказывался про Крым и, в частности, про Симферополь. По его словам, в крымской столице у него жила бабушка, к которой он регулярно приезжал в гости. Блогер продолжает посещать полуостров и сейчас.

К примеру, он раскритиковал обрезку деревьев и реконструкцию парка Гагарина в Симферополе.

В прошлом году, тем не менее, Варламов положительно отозвался о качестве автодороги из аэропорта «Симферополь» в крымскую столицу и в целом о ремонте дорог полуострова, отметил преображение общественного транспорта за счет новых ЛиАЗов и троллейбусов, а также о сносе комплекса «Еда» на набережной Ялты.