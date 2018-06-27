Ещё
В Крыму отмечают день крымскотатарского флага
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму отмечают день крымскотатарского флага 

Пятый канал 27 июня 2018
Фото: Пятый канал
В акции приняли участие более 150 машин со всех уголков полуострова и Краснодарского края. И в этом случае Крымский мост объединил не только берега, но и народы. Александра Литвинова продолжит.
До старта автопробега на данный момент остается еще больше часа, но уже понятно, что желающих поучаствовать в нем гораздо больше, чем было зарегистрировано изначально. Даже импровизированная парковка в точке сбора не вмещает все автомобили. Сюда приехали крымские татары и представители других национальностей, причем не только с полуострова но и из Краснодарского края.
Участники украшают свои автомобили стягами, в традиционном комплекте небесно-голубой крымско-татарский и государственный триколор.
Крымский мост для жителей полуострова стал символом воссоединения с Россией. А путешествие по нему — доброй приметой для каждого крымчанина. Сегодня в колонне есть и те, кто увидит всю мощь этой высокотехнологичной конструкции впервые. Рамиз специально приехал сюда вместе с друзьями из города Старый Крым.
Короткий инструктаж, поскольку сегодня ветрено и полицейские предупреждают об ограничении скорости до 70 километров в час и в путь. Автомобили медленно выстраиваются в колонну длинной в сотни метров.
Автомобили делают круг по Крымскому мосту, сорок километров пути над Чёрным морем развиваются крымско-татарские и российские флаги, звучат праздничные приветствия и сигналы машин.
Пятый канал: последние новости
Появилось видео со стройки «Бархатного пути» к Крымскому мосту Интриги в королевском дворце: мачеха принцев настраивает Джоли против Миддлтон В США назвали «позорным» выступление Трампа после саммита с Путиным
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде114
В Петербурге прогремел взрыв
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17328
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Тест: Выжили бы вы в царской России?24
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение