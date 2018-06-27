В Крыму отмечают день крымскотатарского флага

В акции приняли участие более 150 машин со всех уголков полуострова и Краснодарского края . И в этом случае Крымский мост объединил не только берега, но и народы. Александра Литвинова продолжит.

До старта автопробега на данный момент остается еще больше часа, но уже понятно, что желающих поучаствовать в нем гораздо больше, чем было зарегистрировано изначально. Даже импровизированная парковка в точке сбора не вмещает все автомобили. Сюда приехали крымские татары и представители других национальностей, причем не только с полуострова но и из Краснодарского края.

Участники украшают свои автомобили стягами, в традиционном комплекте небесно-голубой крымско-татарский и государственный триколор.

Крымский мост для жителей полуострова стал символом воссоединения с Россией . А путешествие по нему — доброй приметой для каждого крымчанина. Сегодня в колонне есть и те, кто увидит всю мощь этой высокотехнологичной конструкции впервые. Рамиз специально приехал сюда вместе с друзьями из города Старый Крым

Короткий инструктаж, поскольку сегодня ветрено и полицейские предупреждают об ограничении скорости до 70 километров в час и в путь. Автомобили медленно выстраиваются в колонну длинной в сотни метров.

Автомобили делают круг по Крымскому мосту, сорок километров пути над Чёрным морем развиваются крымско-татарские и российские флаги, звучат праздничные приветствия и сигналы машин.