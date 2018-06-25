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В Госдуму внесли законопроект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
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В Госдуму внесли законопроект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи 

Газета.Ru 25 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко обратилась в Госдуму с законопроектом, который предполагает сделать 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Текст документа размещен на сайте ведомства.
Отмечается, что превращение 19 апреля в памятный день поможет отразить в названии «подлинные геополитические события», которые побудили императрицу Екатерину II подписать манифест о принятии региона в состав империи.
"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России -19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)", — говорится в тексте документа.
Ранее сообщалось, что спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух крымских гор.
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