В Госдуму внесли законопроект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Отмечается, что превращение 19 апреля в памятный день поможет отразить в названии «подлинные геополитические события», которые побудили императрицу Екатерину II подписать манифест о принятии региона в состав империи.

"Законопроектом устанавливается новая памятная дата России -19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)", — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что спасатели водрузили Знамя Победы на вершинах двух крымских гор.