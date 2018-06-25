Какой была жизнь в Крымском ханстве до присоединения к России

Это мусульманское государство, столетиями беспокоившее Россию на южных рубежах, возникло после развала Золотой Орды. Вследствие борьбы местной знати, которая продлилась 20 лет, возникло новое Крымское ханство под управлением основателя династии Гиреев хана Хаджи I Гирея.

Династия Гиреев правила ханством все 300 лет существования государства и очень гордилась тем, что ведет свою родословную от Чингис-хана.

В 1476 году ханство попало в вассальную зависимость к Османской империи. Турки захватили часть побережья с колониями генуэзских купцов, заняли города Приазовья и расположили в них военные гарнизоны; теперь там правили эмиры, сюда же стекались налоги с окрестных земель.

Главная добыча — рабы

С конца XIV века крымские татары начали совершать набеги на Русь и Польшу . По воспоминаниям француза, картографа Гийома де Боплана, у каждого татарина была лошадь, покрытая попоной или шкурой, сабля, лук, огниво и ременные веревки для рабов.

Углубившись во вражескую территорию на 100–150 километров, они разъезжались в стороны и на обратном пути грабили города и села, брали в плен рабов — ясырь, которые составляли важную часть экономики государства. Русских мальчиков обращали в ислам и отдавали в войско к хану, поставляли рабов османам.

Баран в те времена стоил 20 акче (медно-серебряных монет местной чеканки), мужчина — 800–900 акче, а женщина — 500–600 акче. По оценкам историков, на рынках Крыма было продано 3 000 000 рабов: русских, половцев, армян, поляков и греков.

Взяли Москву , но потеряли независимость

Крымский хан Девлет I Гирей долго пытался заставить Ивана Грозного отказаться от Казани Астрахани , но он же и спас Россию от османского вторжения, отказавшись идти с турками против русских.

У хана были свои виды на Русь: весной 1571 года с сорокатысячной армией он взял Москву, сжёг город, захватил 50 000 рабов и убил несколько сот тысяч русских.

С 1584 года ханы стали назначаться из Стамбула ; новому вельможе приходили подарок и указ. Узнав об этом, правящий хан отрекался от престола, и его ссылали на греческий остров Родос , но бывали исключения, например, хан Каплан I Гирей всходил на престол три раза.

Построили крепости, города и мечети

Главным военным укреплением ханства была крепость Ор, известная как Перекоп, с других сторон ханство защищали крепости Керчь и Арабат, Балаклава, Чуфуткале и Ингерман, а основными портами являлись Гёзлев ( Евпатория ) и Кафе (Феодосия); Бахчисарай, в котором находилась резиденция хана, был небольшим городом — в XV веке в нем проживало 6 000 человек.

Этот дворец считают ярким примером местной архитектуры, но настоящей жемчужиной Крыма стала мечеть Джума-Джами XVI века в Гёзлеве, в которой проходил обряд посвящения в ханы нового правителя. Основной религией ханства был насажденный османами ислам суннитского толка, но жили в Крыму и шииты, христиане, евреи.

Земледелие

Крымские татары оставались кочевым народом весь XV век, и даже начав заниматься земледелием, могли засеять поле и откочевывать с тем, чтобы вернуться лишь осенью — собирать урожай. Но укрепление северных соседей заставило их взяться за обработку земли и начать строить постоянные дома из брёвен, бута и глины.

Сеяли в Крыму пшеницу, причём, её было не менее шести сортов, для полива копали глубокие колодцы, и благодаря плодородным землям, получали хорошие урожаи. «После посева одного киле зерна собирают потом пятьдесят», — так писал знаменитый турок-путешественник Эвлия Челеби в своей книге «Сейахатнам».

Торговали со всем миром

Основой экономики была торговля: из Крыма в другие страны везли сырые и выделанные кожи, шерсть, рыбу, пшеницу, в ханство ввозили свинец, олово, медь, железо, ткани, посуду и благовония, кофе и даже заокеанский табак.

Челеби писал, что Крым был славен кафенской солью и бетонитовой глиной, которую использовали в парфюмерии, медицине и в мыловарении: «Моряки выкапывают этот кил (глину) в горах… и наполнив им сотни судов, вывозят за море». Больше всего поразили турка в XVII веке ветряные мельницы возле Гёзлева.

Украшения и восточные ткани

Население одевалось по разному: люди победнее носили одежду из домотканой шерсти, люди побогаче — из ярких восточных тканей, привезенных из-за моря. Девицы заплетали волосы в тонкие косички (замужние женщины заплетали только две косы), на голове носили бархатные шапочки, расшитые монетами, которые покрывали белым шарфом — марамой, или же надевали узорчатый платок.

Женщины носили шаровары, длинные рубахи, кафтаны и любили украшения — монисто и браслеты. Одежда мужчины состояла из шаровар, рубахи, безрукавки или кафтана, на голову надевали шапку из овчины, феску или тюбетейку.

Перед вхождением в состав Российской империи ханство пришло в упадок: из-за русско-турецких войн, эпидемий холеры и внутренних междоусобиц экономика была разрушена, а население пошло на убыль. Последний хан Крыма Шахин Гирей отрекся от ханства, жил в России, а затем уехал в Турцию , где его сослали на Родос и там убили.

В 1783 году Екатерина II подписала манифест о признании Крыма русским и провозгласила себя царицей Херсонеса Таврического. Османы признали это лишь восемь лет спустя.