Ещё
Украинец пытался провезти в Крым 200 упаковок химикатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинец пытался провезти в Крым 200 упаковок химикатов 

РИА Новости Крым 25 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В автомобильном пункте пропуска «Перекоп» сотрудники Крымской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли ввоз на полуостров 199 упаковок инсектицида и стимулятора роста. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
При досмотре в салоне транспортного средства жителя Херсонской области была обнаружена картонная коробка с упаковками. «Гражданин подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой заявил об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза. На устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в отношении ввоза пестицидов на территорию России установлен разрешительный порядок и их ввоз в качестве товаров для личного пользования запрещен. В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование» и ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и ограничений» КоАП РФ.
РИА Новости Крым: последние новости
Крым вошел в десятку регионов РФ с самым грязным воздухом В память о царской семье: как проходил крестный ход в Симферополе В Крыму рассказали, когда прекратит работу "Морская дирекция"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде137
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?26
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17336
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение