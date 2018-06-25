Украинец пытался провезти в Крым 200 упаковок химикатов 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В автомобильном пункте пропуска «Перекоп» сотрудники Крымской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым пресекли ввоз на полуостров 199 упаковок инсектицида и стимулятора роста. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
При досмотре в салоне транспортного средства жителя Херсонской области была обнаружена картонная коробка с упаковками. «Гражданин подал пассажирскую таможенную декларацию, в которой заявил об отсутствии товаров, запрещенных или ограниченных к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза. На устный вопрос о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, ответил отрицательно», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что в отношении ввоза пестицидов на территорию России установлен разрешительный порядок и их ввоз в качестве товаров для личного пользования запрещен. В отношении мужчины возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 «Недекларирование» и ст. 16.3 «Несоблюдение запретов и ограничений» КоАП РФ.