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Нет репрессиям: в Бахчисарае почтили память жертв депортации
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Нет репрессиям: в Бахчисарае почтили память жертв депортации 

РИА Новости Крым 24 июня 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. В Бахчисарае почтили память жертв депортации народов из Крыма. Горожане вместе с представителями местной власти возложили цветы к памятному знаку жертвам депортации, расположенному возле железнодорожного вокзала, написала на своей странице в Facebook глава администрации Бахчисарайского района Светлана Львова.
"Мы с дрожью вспоминаем события тех лет, тот ужас, который пережили депортированные. Память о погибших всегда будет в наших сердцах. Задача всего молодого поколения — сделать все для того, чтобы никогда не повторялись депортации, репрессии и различные гонения", — призвала Львова.
Вместе с главой районной администрации память жертв депортации почтил председатель Бахчисарайского райсовета Рефат Дердаров.
"Многие пришли сюда вспомнить не только свою боль, но и разделить страдания братских народов. Мы должны помнить свою историю. Прежде всего, для того, чтобы подобные трагические ошибки не повторились ни для одного народа и этноса, проживающих на полуострове и в нашей большой стране", — написал Дердаров на своей странице в Facebook.
24 июня — трагическая дата крымской истории. В этот день, 74 года назад, началась массовая депортация армян, греков, болгар и других крымских народов. Тысячи человек оказались вынуждены покинуть свою Родину, а затем пройти долгий путь по возвращению домой.
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