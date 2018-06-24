Нет репрессиям: в Бахчисарае почтили память жертв депортации

СИМФЕРОПОЛЬ , 24 июн — РИА Новости Крым . В Бахчисарае почтили память жертв депортации народов из Крыма. Горожане вместе с представителями местной власти возложили цветы к памятному знаку жертвам депортации, расположенному возле железнодорожного вокзала, написала на своей странице в Facebook глава администрации Бахчисарайского района Светлана Львова

"Мы с дрожью вспоминаем события тех лет, тот ужас, который пережили депортированные. Память о погибших всегда будет в наших сердцах. Задача всего молодого поколения — сделать все для того, чтобы никогда не повторялись депортации, репрессии и различные гонения", — призвала Львова.

Вместе с главой районной администрации память жертв депортации почтил председатель Бахчисарайского райсовета Рефат Дердаров.

"Многие пришли сюда вспомнить не только свою боль, но и разделить страдания братских народов. Мы должны помнить свою историю. Прежде всего, для того, чтобы подобные трагические ошибки не повторились ни для одного народа и этноса, проживающих на полуострове и в нашей большой стране", — написал Дердаров на своей странице в Facebook.

24 июня — трагическая дата крымской истории. В этот день, 74 года назад, началась массовая депортация армян, греков, болгар и других крымских народов. Тысячи человек оказались вынуждены покинуть свою Родину, а затем пройти долгий путь по возвращению домой.