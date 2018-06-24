УЕФА и Крымский футбольный союз обсудят дальнейшее сотрудничество в августе

Визит рабочей комиссии УЕФА по вопросам развития крымского футбола должен был пройти осенью прошлого года, но был перенесен на неопределенный срок.

Турции, "У нас 14 июня с коллегами из УЕФА была рабочая встреча в Москве: мы отчитались о проведении третьего чемпионата Крыма , рассказали, как мы развиваемся. Нам рассказали, в чем причина задержки встречи — она была связана с организацией чемпионата мира, — сказал Ветоха. — Поскольку Украина блокирует любые инициативы УЕФА по отношению к Крыму, те договоренности, которые были достигнуты, не смогли быть выполнены по определенным причинам. Если такая политика продолжится, то мы договорились, что наши встречи будут проходить в России или на нейтральной территории, например, в Белоруссии Казахстане ".

"УЕФА нам предложил такой формат встреч, поскольку его работники и члены исполкома могут при посещении Крыма попасть под санкции как граждане стран Евросоюза . Перед нами извинялись, что именно по политическим причинам они не смогли к нам приехать. Со стороны исполкома УЕФА есть полная поддержка футбольного Крыма, и мы договорились, что по окончании чемпионата мира мы созвонимся в августе и обсудим вопросы, как дальше нам сотрудничать", — добавил глава КФС.

Одной из инициатив УЕФА, которая не может быть пока реализована из-за санкций, является выделение КФС миллиона евро на развитие инфраструктуры крымского футбола, рассказал Ветоха. «Мы сообщили УЕФА, что подготовили четыре места, где планируем построить полноразмерные футбольные поля. Мы подготовили документы, есть финансирование со стороны муниципалитетов. Обсуждали тренерские лицензии, продление сертификатов судей: к сожалению, в Украине мы не можем продлить лицензии, а в России это сделать немного дороговато», — отметил он.