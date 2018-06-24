1771 год. #Крымнаш

25 июня 1771-го в ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов Вторая русская армия под командованием генерал-аншефа Василия Долгорукова, взяв Перекоп, вошла на Крымский полуостров.

Сколько же раз прежде — в течение пяти веков! — на Русь великолепной и беспощадной татарской конницей отсюда накатывалась беда — Крым

17 мая 1736 года русская армия под началом генерал-фельдмаршала Бурхарда Миниха подошла к Перекопу. Это было по тем временам чудо природной и человеческой фортификации. Перекопская линия — непрерывный восьмикилометровый вал высотой двадцать метров. Перед валом — ров глубиной десять метров. На валу русских ждали две тысячи храбрых турецких янычар и 184 пушки. Неподалеку наготове к бою стояла стотысячная армия крымского хана.

21 мая Миних объявил: тот из солдат, кто первым взойдет на неприступный вал, станет офицером. Русские взяли Перекоп. К Миниху подвели героя с окровавленным штыком — мальчика 14 лет от роду. Услышав его фамилию, генерал-фельдмаршал коротко выматерился — Долгоруков!

Сильно полихачивший в дворцовых интригах, древний княжеский род при императрице Анне Иоанновне впал в немилость. Для кого-то жизнь кончилась дыбой и четвертованием, кому-то счастьем выжить обернулась вечная ссылка в дикую Сибирь, а княжьих отроков отдали в вечную солдатчину — без права производства в офицеры.

Но недаром через многие годы другая императрица, Екатерина II Великая, скажет о Минихе: «Не будучи сыном России , он был одним из ее отцов». Честный немец, не устрашившись опалы, сдержал слово: за перекопский подвиг драгун Троицкого полка Василий Долгоруков получил обещанный чин прапорщика. Вестимо, на Руси всегда было не без добрых людей, тут же настрочили письмо в Санкт-Петербург . Но Анна Иоанновна только вздохнула: «Не отбирать же мне шпагу у сосунка»…

Миних в 1736-м захватил Крым, но удержать его было тогда невозможно. Нехватка боеприпасов и продовольствия, вспышки эпидемий заставили русскую армию уйти. На следующий год в Крым вошла армия под водительством генерал-фельдмаршала Петра Ласси. Это войско тоже побило отряды крымского хана, но и тоже вскоре отступило в Россию из-за недостатка снабжения.

Преподнести Крым, как великолепный бриллиант в корону Российской империи, было суждено князю Василию Михайловичу Долгорукову. Начавший путь к воинской славе у Перекопа, жизнь он провел на полях сражений. Осада Очакова, Ставучанская битва, взятие Хотина, шведская война, война Семилетняя — везде Долгоруков лил кровь врагов России. И своей — не жалел. При Цорндорфе был ранен картечью в ногу, вернувшись после лечения, участвовал в Кунерсдорфском сражении 1759 года. В 1761-м при штурме неприятельских батарей у Кольберга был снова ранен — на сей раз тяжело…

В день своего коронования Екатерина II произвела князя-храбреца в генерал-аншефы, а в 1770 году Долгоруков вновь стоял у Перекопа. Императрица поручила ему занять Крымский полуостров. Он его занял. Русские разбили 70 тысяч аскеров Селима III Гирея на Перекопской линии. Хан собрал еще 95 тысяч воинов, но и это войско было бито при Кафе.

#Крымнаш — доложил князь в Санкт-Петербург, и Екатерина II «за одержанная им при взятии Перекопа и Кефы 1771 года июня 14 и 29 числа знаменитая победы» наградила полководца шпагой с алмазами и титулом Крымского.

Ненавистника России крымского хана Селима князь Долгоруков-Крымский вынудил бежать в Турцию . На его место крымская аристократия выбрала сторонника сближения крымцев с русскими — хана Сахиба II Гирея. 1 ноября 1772 года новый хан и князь Василий Долгоруков-Крымский подписали Карасубазарский договор.

Согласно ему Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России. А 8 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала исторический документ — «Манифест о принятии острова Тамани, полуострова Крыма и всей территории Кубанской в состав Российской империи». Были потом и мятежи, и турецкие десанты, и мировые войны, но Крым из русских рук не уходил.

До 1954 года, до хрущевского подарка от братской советской республики братской советской республике. Кто же знал, что нам однажды скажут, что не братья они и мы…

С 2014-го полуостров снова в России, и больше никогда и никуда не уйдет.

…В 1780-м покоритель Крыма князь Василий Михайлович Долгоруков-Крымский был назначен Московским главнокомандующим — фактически губернатором. Строил мосты и театры, оставил о себе добрую память. Дважды, солдатом и генералом, бравший Крым, скончался он в 1782-м, года не дожив до официального вхождения полуострова в состав Российской империи.