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Акцию ко Дню памяти и скорби провели в библиотеке на Ухтомской
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Акцию ко Дню памяти и скорби провели в библиотеке на Ухтомской 

Управа района Лефортово 25 июня 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, прошла акция памяти «Помните через века, через года…», приуроченная ко Дню Памяти и скорби. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— В рамках мероприятия прошли чтения отрывков художественных произведений и просмотр отрывков документальных фильмов о войне, далее делегация проследовала к памятнику летчикам полка «Нормандия-Неман» для возложения цветов, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1.
(ап)
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