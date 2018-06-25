Акцию ко Дню памяти и скорби провели в библиотеке на Ухтомской

В библиотеке № 120, которая расположена на Ухтомской улице, прошла акция памяти «Помните через века, через года…», приуроченная ко Дню Памяти и скорби. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков — В рамках мероприятия прошли чтения отрывков художественных произведений и просмотр отрывков документальных фильмов о войне, далее делегация проследовала к памятнику летчикам полка «Нормандия-Неман» для возложения цветов, — сообщил Тепляков. Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (ап)