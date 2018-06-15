История Вениамина Вайсмана, самого наглого афериста в СССР

Вениамин Вайсман: история самого наглого афериста в СССР

Общеизвестный литературно-киношный прохвост Остап Бендер советскому аферисту 40-х годов Вениамину Вайсману и в подметки не годится — неутомимый выдумщик из Житомира водил за нос министров СССР, его обману верили даже члены ЦК ВКП (б). Следствие установило, что за 1946 — 1947 годы Вайсман обманным путем получил в разных союзных министерствах 56 тысяч рублей наличными и промтовары на многие тысячи рублей.

Говорят, самому Иосифу Сталину докладывали о проделках этого уникального в своем роде однорукого, да еще и безногого прохвоста. Слышал о Вайсмане и сын генералиссимуса Василий: обманщик, представившись летчиком Кузнецовым, при очередном разводе на деньги высокого чиновника соврал тому, что летал вместе с сыном верховного главнокомандующего.

Побег с последующей ампутацией

О детстве криминального комбинатора известно мало — очевидно, вся имеющая на сегодняшний день в открытом доступе информация на Вайсмана почерпнута исключительно из многочисленных уголовных дел, возбужденных против легендарного мошенника.

Воровством Веня Вайсман, он же Веня Житомирский, который называл себя еще Рабиновичем, Зильберштейном, Трахтенбергом, Ослоном и Кузнецовым, промышлял с малых лет. По малолетке его сажали в колонии девять раз. И каждый раз Вайсман сбегал. Все повторялось и по достижении Вениамином совершеннолетия — в общей сложности больше десятка «ходок» жулика неизменно заканчивались побегами.

В свой последний «отрыв» рецидивист Веня Житомирский ушел лютой зимой 1944 года, сбежав печорской колонии. Сильно обморозившись, беглец далеко не скрылся — в больнице Печорлага ему ампутировали ступни обеих ног и часть пальцев на левой руке.

Какой он, на фиг, танкист?!..

У Вайсмана в Орехово-Зуеве была семья, жена и двое детей. К ним калека и вернулся в 1945 году. Немного поработал на заводе, куда устроился по слезным просьбам супруги. Но воровская сущность все же взяла свое — Вайсман снова принялся за старое. Правда, для этого пришлось «сменить масть» и переквалифицироваться в мошенника.

В 1946 году Веня Житомирский в Москве . Где-то купил наградную книжку дважды Героя Советского Союза и превратился в капитана танковый войск, инвалида Отечественной войны, потерявшего здоровье в жестоких сражениях — на груди 7 орденов и 3 медали! По легенде, выдуманной Вайсманом-«танкистом», лжекапитан воевал в танковом корпусе генерала М. Катукова, и свои тяжелые ранения получил, когда его «Т-34» в боях за Берлин подбили из фаустпатрона.

В послевоенное время на прием к министру союзного значения попасть было проще, чем теперь к главе районной администрации. Поэтому неудивительно, что двери министерств и ведомств СССР для мошенника-рецидивиста Вени Вайсмана оказались широко раскрытыми.

Следствие и суд потом установили, что Веня Житомирский объегорил представителей порядка 20 министерств Советского Союза. Где-то представлялся увечным капитаном-танкистом, а, к примеру, на приеме у министра речного флота СССР на самодельной инвалидной коляске оказался не просто герой войны — «бывший моторист Амурского речного пароходства». Мошенник ловко мимикрировал с учетом специфики того или иного министерства.

Вайсману в результате его удачливых махинаций с историями про «детей лейтенанта Шмидта» министры выделяли деньги — от 2 и более тысяч за раз, а также мошенник наделялся разного рода дефицитными в послевоенное время промтоварами — отрезами тканей, мужскими костюмами, бельем и даже… обувью — безногий жулик получал туфли, валенки, калоши, детские ботинки с женскими туфлями…

В министерском вояже амплуа Вениамина Вайсмана менялись как перчатки — он представал перед высокими чиновниками в образах «моториста леспромхоза», «зоотехника», «рабочего мясокомбината», «шахтера», «газоэлектросварщика», «шофера»…

Жадность фраера сгубила

Венец крупномасштабных мошеннических действий Вени Житомирского — его визит к начальнику отдела руководящих кадров ЦК ВКП (б), в результате которого мнимому герою в 1947 году выделили квартиру в Киеве. Вайсман не был бы Вайсманом, если бы это жилье не обставили новенькой мебелью за чужой счет — постаралось министерство лесной промышленности, где серийному жулику в качестве единовременного пособия еще и выделили 2 500 рублей, присовокупив к ним почти три десятка комплектов американских подарков.

Сгубила Вайсмана фраерская жадность: в том же году он попался на приеме у министра тяжелого машиностроения СССР Н. С. Казакова, к которому прежде уже ходил «на поклон» и удачно. На сей раз Николай Степанович «отдал» Веню Житомирского муровцам — Вайсмана «приняли» прямо у кассы министерства.

На следствии всплыли многочисленные эпизоды проделок безногого комбинатора, и суд в итоге пришлось проводить в закрытом режиме, а материалы дела на долгие десятилетия засекретили — власть не захотела предавать огласке такие нелицеприятные факты искусного обдуривания чиновников высокого ранга безногим уголовником.

За все про все Вениамин Вайсман получил лишь 10 лет лагерей строгого режима, хотя тогда за такое запросто могли и расстрелять. Отсидев, он вышел в 43-летнем возрасте и вскоре снова попал обратно — за мошенничество на Курском вокзале. Свою непутевую жизнь Веня Житомирский закончил в 1969 году в возрасте 55 лет в доме инвалидов, куда сам попросил его поместить. По некоторым данным, он «под занавес» поспособствовал посадке руководства этого учреждения, уличенного в служебных злоупотреблениях.