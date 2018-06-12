Парламент Северной Осетии будет сотрудничать с госсоветом Крыма и заксобранием Севастополя

"Парламент республики Северная Осетия — Алания и государственный Совет Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на установление и расширение межпарламентских связей на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов сторон, формирование и развитие единого экономического и правового пространства, укрепление факторов стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

По мнению председателя парламента Северной Осетии Алексея Мачнева, соглашение будет способствовать не только сближению регионов в экономической и гуманитарной сферах, но и станет важным шагом на пути построения дружеских отношений между субъектами России

В рамках пребывания в Крыму состоялась также встреча североосетинских парламентариев с Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, который передал верующим республики икону с частицей мощей Святителя Луки.