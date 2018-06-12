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Парламент Северной Осетии будет сотрудничать с госсоветом Крыма и заксобранием Севастополя
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Парламент Северной Осетии будет сотрудничать с госсоветом Крыма и заксобранием Севастополя 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июня. /ТАСС/. Парламентарии Северной Осетии подписали в Крыму соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Госсоветом республики и законодательным собранием Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента.
"Парламент республики Северная Осетия — Алания и государственный Совет Республики Крым подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на установление и расширение межпарламентских связей на принципах равенства, взаимного уважения и учета интересов сторон, формирование и развитие единого экономического и правового пространства, укрепление факторов стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.
По мнению председателя парламента Северной Осетии Алексея Мачнева, соглашение будет способствовать не только сближению регионов в экономической и гуманитарной сферах, но и станет важным шагом на пути построения дружеских отношений между субъектами России.
В рамках пребывания в Крыму состоялась также встреча североосетинских парламентариев с Митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем, который передал верующим республики икону с частицей мощей Святителя Луки.
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