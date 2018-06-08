Золотая Орда: что важно о ней знать

Казахстана, Узбекистана и Золотая Орда, или улус Джучи — одно из крупнейших государств, когда-либо существовавших на территории нынешней России . Также оно частично располагалось на территориях современных Украины Туркмении . Оно просуществовало более двух веков (1266-1481; принимают и иные даты его возникновения и падения).

«Золотой» Орда в то время не называлась

Термин «Золотая Орда» применительно к ханству, в зависимости от которого оказалась древняя Русь, был придуман задним числом, московскими книжниками XVI века, когда этой Орды уже не существовало. Это термин того же порядка, что и «Византия». Современники называли Орду, которой Русь платила дань, просто Ордой, иногда — Большой Ордой.

Русь не была частью Золотой Орды

Русские земли не были включены непосредственно в состав Золотой Орды. Ханы ограничивались признанием вассальной зависимости от них русских князей. Вначале делались попытки собирать дань с Руси при помощи ханских администраторов — баскаков, но уже в середине XIII века ордынские ханы отказались от этой практики, сделав ответственными за сбор дани самих русских князей. Среди них они выделяли одного или нескольких, которым давали ярлык на великое княжение.

Старейшим княжеским престолом в Северо-Восточной Руси в то время почитался Владимирский. Но наряду с ним значение самостоятельного великого княжения в период ордынского господства приобрели Тверь Рязань , а также, одно время, Нижний Новгород. Великий князь Владимирский считался главным ответственным за поступление дани со всей Руси, и другие князья боролись за этот титул. Со временем, однако, Владимирский престол закрепился за династией московских князей, и борьба за него происходила уже внутри неё. В то же время тверской и рязанский князья сделались ответственными за поступление дани со своих княжеств и вступили в вассальные отношения непосредственно к хану.

Золотая Орда была многонациональным государством

Книжное наименование основного народа Орды — «монголо-татары» или «татаро-монголы» — придуманное немецкими историками в XIX веке, является историческим нонсенсом. Такого народа в действительности никогда не существовало. В основе импульса, породившего «монголо-татарское» нашествие, лежало, по-видимому, движение народов монгольской группы. Но в своём движении эти народы увлекли за собой многочисленные тюркские народы, и довольно скоро тюркский элемент стал в Орде преобладающим. Мы даже не знаем монгольских имён ханов, начиная с самого Чингисхана, а только тюркские.

При этом известные ныне народы среди тюрок складывались только в то время. Так, хотя, видимо, ещё в XIII веке часть тюрок называла себя татарами, народ поволжских татар начал образовываться только после отделения Казанского ханства от Золотой Орды в середине XV столетия. Узбеки назвались так по имени хана Узбека, правившего Ордой в 1313-1341 гг.

Наряду с кочевым тюркским населением в Золотой Орде имелось немало оседлого земледельческого населения. Прежде всего, это волжские болгары. Далее, на Дону и Нижней Волге, а также в степном Крыму , жили потомки хазар и многочисленных народов, входивших в давно сгинувший Хазарский каганат, но местами ещё сохранявших городской образ жизни: аланов, готов, булгар и др. Были среди них и русские бродники, которых считают предшественниками казаков. На крайнем северо-западе власти Орды подчинялись мордва, марийцы, удмурты, коми-пермяки.

Золотая Орда возникла в результате раздела империи великого хана

Предпосылки к независимости Золотой Орды возникли ещё при Чингисхане, когда он перед смертью разделил свою империю между сыновьями. Земли будущей Золотой Орды получил его старший сын Джучи. Походы на Русь и Западную Европу предпринял внук Чингисхана Бату (Батый). Окончательно раздел оформился в 1266 году при внуке Батыя хане Менгу-Тимуре. До этого момента Золотая Орда признавала номинальное владычество великого хана, и русские князья ездили на поклон за ярлыком не только в Сарай на Волге, но и в далёкий Каракорум. После они ограничивались поездкой в ближний Сарай.

Веротерпимость в Золотой Орде

Во время великих завоеваний тюрки и монголы поклонялись традиционным племенным богам и были терпимы к разным религиям: христианству, исламу, буддизму. Довольно большое значение в Золотой Орде, в том числе при ханском дворе, имела «еретическая» ветвь христианства — несторианство. Позже, при хане Узбеке, правящая верхушка Орды принимает ислам, однако и после этого в Орде сохраняется свобода вероисповедания. Так, до XVI века продолжает действовать Сарайская епископия Русской церкви , и её архиереи даже пытаются окрестить кого-нибудь из членов ханской семьи.

Цивилизованный образ жизни

Владение большим количеством городов покорённых народов способствовало распространению городской цивилизации в Орде. Сама столица перестала кочевать, а обосновалась в одном месте — в городе Сарае на Нижней Волге. Его местонахождение не установлено, так как город был уничтожен во время нашествия Тамерлана в конце XIV века. Новый Сарай уже не достиг прежнего великолепия. Дома в нём были построены из сырцового кирпича, что объясняет его недолговечность.

В Орде содержались в хорошем состоянии дороги для царских гонцов и иностранных послов, для них держались наготове сменные лошади (русские слова «ям» и «ямщик» оттуда). Орда покровительствовала иностранным купцам и торговле. Одним из самых страшных преступлений в Орде считалась ложь.

Царская власть в Орде не была абсолютной

Хан Орды, называвшийся в Руси царём, не был неограниченным властелином. Он зависел от совета традиционной знати, как это искони было у тюрок. Попытки же ханов укрепить свою власть привели к «великой замятне» XIV века, когда ханы стали игрушкой в руках реально боровшихся за власть высших военачальников (темников). Мамай, разбитый на Куликовом поле, был не ханом, а темником, и ему подчинялась лишь часть Орды. Лишь с воцарением Тохтамыша (1381 г.) власть хана была восстановлена.

Золотая Орда распалась

Смута XIV века не прошла для Орды бесследно. Она начала распадаться и терять контроль над подвластными территориями. В течение XV века от неё отделяются Сибирское, Узбекское, Казанское, Крымское, Казахское ханства и Ногайская орда. Москва упорно держится вассалитета к хану Большой Орды, но в 1480 году тот гибнет в результате нападения крымского хана, и Москве волей-неволей приходится стать независимой.

Калмыки не имеют отношения к Золотой Орде

Вопреки распространённому заблуждению, калмыки не являются потомками монголов, пришедших вместе с Чингисханом в прикаспийские степи. Калмыки переселились сюда из Центральной Азии только в конце XVI — начале XVII вв.