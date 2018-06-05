Анна Черепанова: самая жестокая атаманша России

Среди грозных атаманов банд, орудовавших в России в начале XX века, были не только мужчины. Иногда встречались и женщины. Самая известная из них — Анна Черепанова (до замужества Чемякина). Она не только верховодила в одной из банд времен Гражданской войны (хотя номинально главарем был ее муж Андриан Черепанов), но еще и прославилась своей ужасающей жестокостью и «кошачьей» живучестью.

В мирное время

Точных данных, где и когда родилась Анна, история не сохранила. Известно лишь, что до войны ее будущий муж был довольно богатым купцом. Он управлял пристанью в селе Верхоленске ( Иркутская область ), растил детей и копил богатство. Первая жена Андриана Черепанова умерла. Мужчина какое-то время был один, а потом присмотрел себе новую супругу — Анну Чемякину.

Девушка была на загляденье: молодая (на 25 лет младше Андриана), красивая, статная, да еще и купеческая дочка. Чемякина показала себя умелой и ловкой хозяйкой, и вскоре Андриан на ней женился. На супругу купец нарадоваться не мог. Она сама управляла всем хозяйством, лично драла кнутом нерадивых работников, прекрасно разбиралась в торговом деле. Даже ходила с грузами на кораблях по реке Лене, чего женщины в те времена почти не делали.

Банда Черепанова

Молодые зажили вполне счастливо, но тут грянула Гражданская война, Революция. Черепанова, как зажиточного купца, тут же раскулачили и обобрали до нитки. У Анны семейство было тоже не бедное. Активисты-красноармейцы не только забрали все богатство, но еще и расстреляли братьев Анны. Этого женщина не могла простить и мстила большевикам всю жизнь.

Обнищавший Андриан Черепанов бросил управление пристанью, и вскоре (приблизительно 1918-1920 года) в районе деревень Качуг , Верхняя Лена, Куленга появилась новая банда. Черепанов собрал ее из таких же, как и сам, раскулаченных купцов и когда-то зажиточных селян. Банда регулярно совершала набеги и держала в страхе всю округу.

Кровожадная атаманша

Особенно отличилась Анна Черепанова, по своему обыкновению заправлявшая всеми делами в банде. Андриан только числился атаманом. На самом деле, им была его жена. Она участвовала во всех разбоях, лихо рубила головы противникам, особенно «отрываясь» на большевиках и красноармейцах. Простые люди, имевшие несчастье быть свидетелями ее разбоев, ужасались ярости и бесстрашию этой женщины.

Вскоре о ней стали слагать целые легенды. В них Черепанова представлялась чуть ли не вампиром, пьющим кровь из своих жертв. В ее банде были заведены очень жестокие порядки. Бандиты могли протащить свою жертву несколько километров по земле, привязав ее к хвосту лошади. Но и после такой пытки ей не давали спокойно умереть — разрубали шашками на куски.

Помимо кровожадности, Анна отличалась и умением выживать. Банда Черепанова пряталась обычно в лесах, так что атаманша научилась укрываться в самых труднодоступных местах. Однажды она просидела несколько часов подряд в болоте, дыша через камышину и даже не поднимая голову над поверхностью. Поймать ее было практически невозможно.

Банда орудовала в округе несколько лет. Слухи о набегах прекратились только в 1924-ом. Анна Черепанова дожила до глубокой старости. В память об одном-единственном ранении, которое она получила в дни «бурной молодости», носила на шее пулю, извлеченную из своей ноги. Как она жила и где скрывалась, точно не известно.

В конце 80-х один из жителей Приленья узнал бывшую атаманшу и сообщил о ней в милицию. Но судить Анну Черепанову уже не могли, поскольку прошли все сроки давности ее преступлений. Андриан Черепанов умер еще в 1936 году. Все члены банды рассредоточились по Советскому Союзу и так и не были найдены.