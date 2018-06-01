Какая скотина шлялась по Кузнецкому Мосту?

В этот день, … лет назад

В середине XIX века генерал-губернатору Москвы князю Долгорукову подали от группы щепетильных особ бумагу с просьбой запретить гонять по городу коров: как это можно! Чего про нас англичане скажут!.. Долгоруков за ответом в карман не полез.

Первого июня 1844 года родился замечательный живописец Василий Дмитриевич Поленов

Он появился на свет в Санкт-Петербурге , но его вполне можно назвать художником и певцом старой столицы. Кто не знает полотен Поленова: "Московский дворик", "Бабушкин сад", "Заросший пруд"?..

Что может быть поэтичнее и "московитее", чем "Московский дворик"?! Художник написал картину в 1878 году из окна снимаемой им квартиры. Поленова поразил представший его глазам пейзаж с поросшим травой двором, бытовыми постройками, красивой белокаменной церковью, залитых июньским солнцем.

Поленов так описывал историю создания картины:

"Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашел посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его".

На заднем плане картины — старинная арбатская церковь Спаса, что в Песках. На переднем плане — типичная московская городская усадьба. Дети (особенно хорош светловолосый паренек — явный озорник), женщина с ведром, лошадь, запряженная в телегу. Слева — деревянный оштукатуренный дом с колоннами. Он изображен и на другой картине Поленова — "Бабушкин сад" (красивый сад с оттенком некоторой запущенности, что еще больше придает ему обаяния. Это вам не стриженые газоны, у которых нет ни души, ни своей "физиономии". Что-то казенное, фельдфебельское).

Москвичи не любили каменные дома — деревянные справедливо считали более полезными для здоровья. И потому нарушали грозные указы властей, запрещавших строить новые здания из дерева во избежание крупных пожаров. Домохозяева шли на хитрость: фундамент строился из камня, а сам дом — из дерева. Потом он штукатурился. На штукатурке делали руст, имитирующий каменную кладку.

Усадьбы занимали большую площадь, на которой располагались, помимо дома, флигели, сараи, конюшни. У многих были даже курятники и коровники. Недаром Москву называли большой деревней! Зато все свое, домашнее!

Писатель Иван Сергеевич Шмелев в романе "Лето Господне" рассказал интересную историю о московских коровах. В середине XIX века генерал-губернатору первопрестольной князю Владимиру Андреевичу Долгорукову подали от группы неких чересчур щепетильных особ бумагу с просьбой запретить гонять по городу коров: