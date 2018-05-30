Керчь борется за звание библиотечной столицы Крыма 

Керченские библиотеки уже не первый год занимают верхние строчки в библиотечных рейтингах Крыма. В этом году сотрудник отдела абонемента Центральной городской библиотеки им. В. Г. Белинского стала победителем республиканского конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года — 2018» в номинации «Лучший библиотекарь городского округа Республики Крым», сообщает специальный корреспондент НСН.
Отметим, в прошлом году Керчь удостоилась звания «Библиотечной столицы Крыма», а три года назад ЦДБ им. В. Дубинина стала «Лучшей библиотекой Крыма для детей».
Ранее в Керчи после реконструкции открылась Центральная детская библиотека им. В. Дубинина, рассказал НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.