Почему Иван Грозный проиграл Ливонскую войну

21 октября 1578 года в ходе Ливонской войны состоялась битва за Венден. Сражение было проиграно русскими войсками и стало переломным этапом войны, которая принесёт России поражение. Борьба за выход к Балтийскому морю — не единственная задача, которая стояла перед Московским государством. На южных рубежах бесчинствовали крымские татары. Они глубоко вгрызались в Русскую землю, каждый раз угрожая опустошить даже столицу.

В 1571 году это произошло: Москва была сожжена ханом Девлет-Гиреем. Всего было разграблено более 30 русских городов, более десяти тысяч русских погибли, десятки тысяч угнали в рабство. Походы Крымского ханства случались почти каждый год, оттягивая силы, брошенные на завоевание Ливонии.

Степная угроза не только требовала дополнительных военных ресурсов, но и провоцировала разногласия в царском стане, мешая принять единую стратегию. Первый этап войны был крайне успешен для русских войск. С мая по октябрь 1558 года было взято 20 крепостей, включая Нарву и Юрьев (Дерпт). Грозный намеревался окончательно разгромить Ливонию, однако поддался на уговоры приближенных, которые уверяли, что теперь можно обойтись и дипломатическими усилиями.

В 1559 году Москва, вместо того чтобы закрепить военный успех, несколько раз давала передышку противнику. Окольничий Алексей Адашев — один из самых влиятельных государственных деятелей в окружении царя, настаивал на необходимости нанести решительный удар по Крымскому ханству. Поход на Крым состоялся в том же 1559 году, однако он не имел заметных масштабов и последствий. Зато перемирие 1559 года стало одним из поворотных моментов в войне за Ливонию.

Польша, В 1559 году Ливонский орден получил полгода мира. Магистр ордена Готхард Кетлер должен был явиться в Москву для подписания окончательного соглашения. Вместо этого он передал земли под протекторат Литовского княжества. Ревель же оказался во владении Швеции , а остров Эзель — датского принца Магнуса. За месяц до окончания срока перемирия Ливонский орден вероломно напал на русские отряды. Однако уже к 1560 году войска Ордена были полностью разбиты, и Ливонская конфедерация прекратила свое существование. Но на месте одного слабого противника появилось сразу несколько сильных. Теперь на ливонские земли законно претендовали Литва Дания и Швеция.

Война с Великим Княжеством Литовским — стала следующим периодом борьбы Ивана Грозного за Ливонию. В 1563 году русские войска взяли Полоцк , но после этого потерпели несколько крупных поражений. Измена Курбского и сложное внутреннее положение делали шаткими позиции Москвы.

В 1566 году Литва предложила разделить Ливонию, но Грозный решил продолжать борьбу до полного завоевания. В 1569 году Литва объединилась с Польшей.

До 1576 года Речь Посполитая решала свои внутренние проблемы. В 1577 году новоизбранный король Стефан Баторий перешел в наступление. Россия столкнулась с объединенными силами Литвы и Польши, возглавляемыми одним из самых талантливых полководцев своего времени. Именно успешные действия Стефана Батория определили исход борьбы за Ливонию.

Разногласия Ивана IV c его ближайшими советниками обострялись при каждой крупной неудаче. Под подозрение попали почти все бывшие наставники Грозного, старейшие аристократические семьи жили в страхе перед царским гневом. Царь стремился ограничить влияние Боярской думы и желал править самовластно. Для ослабления знати Грозный затеял земельную реформу, ограничивающую княжеское землевладение. Все это толкало многих представителей высшей знати на измену. Наиболее талантливые военачальники были либо отстранены Грозным из-за недоверия, либо перешли на сторону противника.

Самым значительным предательством стало бегство князя Курбского в Литву. Он выдал литовцам военные планы Москвы, сдал всех царских агентов при королевском дворе, посоветовал использовать крымских татар, и лично участвовал в походе на русские земли. Внутриполитический кризис вылился в опричнину. С 1565 по 1571 гг. страну захлестнула волна царского террора, который не просто уничтожил лучших воевод и серьезно деморализовал армию, но и привел к тяжелейшему экономическому кризису. «Царь учиниша опричнину… И от того бысть запустение велие Руской земли». Помещики разорялись, крестьяне разбегались в поисках пропитания. «Глад и мор» прошел по русской земле. Тотальный упадок значительно умалил возможности борьбы за Ливонию

Историк Р. Ю. Виппер отмечал, что у Грозного «сложилось какое-то особенное тяготение к Англии , увлечение ею». Приближенные даже называли его «английским царем». В случае угрозы своей жизни, Иван IV намеревался получить убежище в Лондоне, о чем был составлен тайный договор с королевой Елизаветой. Долгое время русский царь видел в Англии союзника, которым она так и не стала. Несомненно, если бы ставка на Англию выгорела, Россия легко овладела бы Ливонией. Однако это не входило в планы английской короны.

Для английских купцов война в Ливонии стала золотоносной жилой. Захваченная в 1558 году русскими Нарва превратилась в перевалочный пункт для контрабандного оружия, поставляемого англичанами всем участникам войн на Балтике. Английские военные товары — важный фактор первой, победоносной для Московского государства, фазы Ливонской войны. Коммерция в Нарве приносила Англии баснословную прибыль. Торговец Джером Горсей называл Ливонию «самой прекрасной страной, текущей молоком и медом и всеми другими благами». Но англичане всячески оттягивали заключение оборонительно-наступательного договора с Россией, на который так надеялся Грозный.