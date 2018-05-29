Как США хотели купить Сибирь и Дальний Восток 

В начале девяностых годов из уст официальных представителей администрации США нередко можно было услышать мнение, что Россия несправедливо владеет природными богатствами и огромными территориями Сибири и Дальнего Востока. Отнять их силой мешал ядерный щит России, а вот купить проекты были…
Сомнительные предложения
Впервые идею покупки у России ее территорий озвучил в 1994 году американский журнал «Вопросы географии». Автором статьи с кричащим заголовком: «Давайте купим Сибирь» выступал не кто-нибудь, а старший политический советник Уолтер Мид. Его хищнические расчеты охватывали всю территорию, расположенную восточнее Уральских гор. Если говорить более детально, то Уолтер Мид предлагал выкупить все земли от Ледовитого океана на Севере до Китая на Юге. С Востока приобретенные территории должны были ограничиваться Атлантическим океаном, а с Запада Енисеем. Достаточно жестоко американец планировал поступить с местным населением. Русских проживающих на данных территориях, чья численность составляла до 90%, предполагалось загнать в резервации по примеру индейцев Северной Америки, и лишь нерусским коренным народам Уолтер Мид милостиво предполагал выдать американские паспорта.
Возьмем за бесценок
Самое удивительное, что приобрести огромные территории американцы планировали крайне дешево. Заплатить Российскому правительству за практически половину территории страны предполагалось не более трех триллионов долларов. Учитывая количество газа, нефти, драгоценных камней и металлов, находящихся в недрах Сибири и Дальнего Востока данную цену даже смешной назвать, было бы сложно. То, что предлагали американцы, являлось миллиардной долей от реальной стоимости российской земли. Однако даже эту ничтожную сумму Уолтер Мид предлагал заплатить не сразу, а выплачивать частями на протяжении двадцати лет по 200 миллиардов долларов в год. Мало того, американцы цинично собирались обязать россиян половину полученных за покупку российских территорий денег потратить на покупку товаров, произведенных в США. Разумеется, существенная часть статьи была уделена рассмотрению вопроса того, что американцы гораздо более эффективно, чем россияне смогут не только управлять добычей полезных ископаемых, но и обеспечить их военную защиту.
Таким образом, американский истеблишмент в 1990-е годы планировал за несколько вагонов не обеспеченных ни золотом, ни товарами денежных знаков приобрести бесценную русскую землю. При этом их совершенно не смущала абсурдность самого предложения. Это не удивительно, ведь по историческим меркам совсем недавно Российская Империя за бесценок уступила США земли Аляски и Калифорнии, на которых кроме большого количества полезных ископаемых находилось множество городов с успешно функционирующими промышленными предприятиями. Кстати, денег за эту сделку казна Российской Империи так и не получила. По мнению американцев, если русских получилось одурачить тогда, почему бы этого не сделать снова. К счастью, данные бредовые планы дальше журнальных публикаций не пошли, но после самого факта их появления необходимо сделать соответствующие выводы…